КДК РФС может отменить красную карточку Соболева, полученную в игре с "Ахматом"

КДК РФС рассмотрит возможную отмену красной карточки нападающему "Спартака" Александру Соболеву. Об этом "Спорт-Экспрессу" сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

"На ближайшем заседании будут рассматриваться три прямых удаления: Соболев, Кротов и Крыховяк. Все игроки приглашены на заседание", — заявил Григорьянц.

Он также добавил, что комитет рассмотрит перенесённый вопрос по задержаниям на матче ЦСКА — "Зенит" и ряд других моментов, связанных с возможными дисциплинарными нарушениями.