КДК РФС может отменить красную карточку Соболева, полученную в игре с "Ахматом"
Напомним, нападающий был вынужден покинуть поле ещё по ходу первого тайма. Тем не менее это не помешало его команде одержать победу.
Фото © ФК "Спартак-Москва"
КДК РФС рассмотрит возможную отмену красной карточки нападающему "Спартака" Александру Соболеву. Об этом "Спорт-Экспрессу" сообщил глава комитета Артур Григорьянц.
"На ближайшем заседании будут рассматриваться три прямых удаления: Соболев, Кротов и Крыховяк. Все игроки приглашены на заседание", — заявил Григорьянц.
Он также добавил, что комитет рассмотрит перенесённый вопрос по задержаниям на матче ЦСКА — "Зенит" и ряд других моментов, связанных с возможными дисциплинарными нарушениями.
Ранее Лайф сообщал, что нападающий "Спартака" Александр Соболев получил красную карточку по ходу первого тайма матча против "Ахмата". Тем не менее это не помешало его команде одержать победу со счётом 2:1.
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