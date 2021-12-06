Депутаты Алёхин и Бессараб призвали сделать 31 декабря выходным днём на постоянной основе

В России нужно сделать 31 декабря выходным днём на постоянной основе. Так считают члены Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Андрей Алёхин и Светлана Бессараб, своё мнение они высказали в беседе с Ura.ru.

"Очевидно, что 31 декабря и так нерабочий день. В лучшем случае работают до обеда. Фактически начинается подготовка к корпоративу", — отметил Алёхин.

Бессараб в свою очередь согласилась с коллегой и отметила, что последний день года можно сделать выходным, чтобы "раз и навсегда закрыть эту тему", а люди больше не беспокоились. При этом добавила, что, если это действительно произойдёт, нужно будет переносить выходные дни, предназначенные для других праздников.

"Нужно быть готовыми к тому, что, может, какой-то весенний праздник подвинем. Например, первомайские длительные выходные. Вряд ли сейчас работодатели обрадуются, если мы введём 15-й выходной день, особенно в условиях пандемии, когда и так сложная ситуация", — подчеркнула депутат.