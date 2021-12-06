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Юрист Добровинский заявил, что все дорожные штрафы Киркорова давно оплачены

Как известно, суд должен рассмотреть дела поп-короля 14 декабря. Как подчеркнул наш собеседник, данное слушание "будет самым коротким" в его практике.

6 декабря, 10:40
<p>Филипп Киркоров. Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CRwveclhU87/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">fkirkorov</a></p>

Филипп Киркоров. Фото © Instagram / fkirkorov

Адвокат российского певца Филиппа Киркорова Александр Добровинский опроверг сообщения о том, что у артиста накопилось большое количество долгов из-за неуплаты дорожных штрафов. Как отметил собеседник, все задолженности, которые когда-то действительно были у поп-короля, уже давно оплачены.

"Для Киркорова было большим удивлением, что есть какая-то задолженность. Более того, я уже уточнил этот вопрос в бухгалтерии компании Филиппа Бедросовича, и там мне сообщили, что все штрафы давно оплачены", — пояснил Добровинский Лайфу.

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Как известно, суд должен рассмотреть дела Киркорова 14 декабря. Как подчеркнул собеседник, данное слушание "будет самым коротким" в его практике.

Как ранее сообщал Лайф, на Киркорова составили 90 протоколов за неуплату дорожных штрафов. По каждому из дел певцу грозит либо штраф в двукратном размере от неуплаченной суммы, но не менее одной тысячи рублей, либо административный арест на 15 суток, либо обязательные работы на срок до 50 часов.

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова
Ольга Годуненко
Ольга Годуненко

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