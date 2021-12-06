Юрист Добровинский заявил, что все дорожные штрафы Киркорова давно оплачены

Адвокат российского певца Филиппа Киркорова Александр Добровинский опроверг сообщения о том, что у артиста накопилось большое количество долгов из-за неуплаты дорожных штрафов. Как отметил собеседник, все задолженности, которые когда-то действительно были у поп-короля, уже давно оплачены.

"Для Киркорова было большим удивлением, что есть какая-то задолженность. Более того, я уже уточнил этот вопрос в бухгалтерии компании Филиппа Бедросовича, и там мне сообщили, что все штрафы давно оплачены", — пояснил Добровинский Лайфу.

Как известно, суд должен рассмотреть дела Киркорова 14 декабря. Как подчеркнул собеседник, данное слушание "будет самым коротким" в его практике.