Песков указал на необходимость укрепления взаимодействия России и Индии

В Азиатско-Тихоокеанском регионе сохраняется потенциал проблем, появляются новые болевые точки, несущие угрозу для России и Индии. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, указав, что конфликтный и конфронтационный потенциал возрос.

"Мы видим, что потенциал региональных проблем тоже никуда не уходит, и, наоборот, мы получаем новые точки болевые. Болевые точки, которые потенциально несут угрозу для наших государств. Это требует дальнейшего укрепления российско-индийского взаимодействия, и весомый вклад в укрепление этого взаимодействия как раз и внесёт сегодняшний визит президента Путина", — цитирует Sputnik представителя Кремля.

По его словам, в тех случаях, когда дело доходит до вопросов, требующих "тщательного обмена мнениями", выделяются Афганистан и иранское ядерное досье, "особенно на фоне переговоров в Вене". Эти темы остаются актуальными для России и Индии. Песков также отметил, что в Азиатско-Тихоокеанском регионе происходит развитие некоторых "объединительных процессов, блоковых процессов", из-за которых у Москвы возникают определённые вопросы.