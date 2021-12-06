Песков назвал темы, которые обсудят Путин и Байден на переговорах 7 декабря

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден завтра, 7 декабря, обсудят как насущные вопросы повестки, так и реализацию достигнутых на переговорах в Женеве договорённостей. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Нужно будет обсудить, каким образом реализуются те понимания, которые были достигнуты в Женеве, пробежаться, посмотреть, что реализуется в полной мере, что требует дополнительных усилий. Конечно, это двусторонние отношения, которые продолжают оставаться достаточно в плачевном состоянии", — сказал Песков.