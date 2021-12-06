Песков назвал темы, которые обсудят Путин и Байден на переговорах 7 декабря
Главы государств затронут Украину, продвижение НАТО к границе РФ и реализацию Женевских договорённостей, уточнил представитель Кремля.
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Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден завтра, 7 декабря, обсудят как насущные вопросы повестки, так и реализацию достигнутых на переговорах в Женеве договорённостей. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
"Нужно будет обсудить, каким образом реализуются те понимания, которые были достигнуты в Женеве, пробежаться, посмотреть, что реализуется в полной мере, что требует дополнительных усилий. Конечно, это двусторонние отношения, которые продолжают оставаться достаточно в плачевном состоянии", — сказал Песков.
Кроме того, лидеры двух государств затронут вопросы, которые стоят на повестке дня, а именно — напряжённость вокруг Украины, продвижение НАТО к границе России и инициативу Путина о гарантиях безопасности, добавил представитель Кремля.
Ранее Лайф сообщал, что подготовку президента США Джо Байдена к переговорам с российским коллегой Владимиром Путиным 7 декабря подтвердил Белый дом. Лидеры двух государств в ходе видеозвонка обсудят как двусторонние вопросы, так и стратегическую стабильность. При этом, по словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, договорённостей о проведении личной встречи лидеров двух государств пока нет.
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