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Песков назвал темы, которые обсудят Путин и Байден на переговорах 7 декабря

Главы государств затронут Украину, продвижение НАТО к границе РФ и реализацию Женевских договорённостей, уточнил представитель Кремля.

6 декабря, 10:01
<p>Фото © Kremlin.ru</p>

Фото © Kremlin.ru

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден завтра, 7 декабря, обсудят как насущные вопросы повестки, так и реализацию достигнутых на переговорах в Женеве договорённостей. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Нужно будет обсудить, каким образом реализуются те понимания, которые были достигнуты в Женеве, пробежаться, посмотреть, что реализуется в полной мере, что требует дополнительных усилий. Конечно, это двусторонние отношения, которые продолжают оставаться достаточно в плачевном состоянии", — сказал Песков.

Кроме того, лидеры двух государств затронут вопросы, которые стоят на повестке дня, а именно — напряжённость вокруг Украины, продвижение НАТО к границе России и инициативу Путина о гарантиях безопасности, добавил представитель Кремля.

Песков раскрыл детали завтрашних переговоров Путина и Байдена

Песков раскрыл детали завтрашних переговоров Путина и Байдена

Ранее Лайф сообщал, что подготовку президента США Джо Байдена к переговорам с российским коллегой Владимиром Путиным 7 декабря подтвердил Белый дом. Лидеры двух государств в ходе видеозвонка обсудят как двусторонние вопросы, так и стратегическую стабильность. При этом, по словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, договорённостей о проведении личной встречи лидеров двух государств пока нет.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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