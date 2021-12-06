Песков заявил о работе оперштаба над недопущением распространения "омикрона" в РФ
Ранее президент России Владимир Путин поручил подготовить федеральные и региональные планы соответствующих действий.
Дмитрий Песков. Фото © ТАСС / Михаил Джапаридзе
Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом при Правительстве РФ проводит работу, чтобы предотвратить распространение штамма CoViD-19 "омикрон" в стране. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"В штабе, я знаю, проведена работа. Всё работает", — сказал представитель Кремля.
Ранее Лайф рассказывал, что российский лидер Владимир Путин поручил кабмину до 7 декабря разработать план по борьбе с омикрон-штаммом. Он распорядился утвердить региональные стратегии, направленные на предотвращение распространения новой мутации.
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