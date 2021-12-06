Песков заявил о работе оперштаба над недопущением распространения "омикрона" в РФ

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом при Правительстве РФ проводит работу, чтобы предотвратить распространение штамма CoViD-19 "омикрон" в стране. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"В штабе, я знаю, проведена работа. Всё работает", — сказал представитель Кремля.