НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Песков заявил о работе оперштаба над недопущением распространения "омикрона" в РФ

Ранее президент России Владимир Путин поручил подготовить федеральные и региональные планы соответствующих действий.

6 декабря, 09:59

Дмитрий Песков. Фото © ТАСС / Михаил Джапаридзе

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом при Правительстве РФ проводит работу, чтобы предотвратить распространение штамма CoViD-19 "омикрон" в стране. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"В штабе, я знаю, проведена работа. Всё работает", — сказал представитель Кремля.

Вирусолог Чумаков перечислил условия для январского локдауна в России

Вирусолог Чумаков перечислил условия для январского локдауна в России

Ранее Лайф рассказывал, что российский лидер Владимир Путин поручил кабмину до 7 декабря разработать план по борьбе с омикрон-штаммом. Он распорядился утвердить региональные стратегии, направленные на предотвращение распространения новой мутации.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова
Александр Юнашев
Александр Юнашев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1