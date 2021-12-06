Жительница Казани поставила на уши полицию, явившись на экзамен в ГАИ с проводом на шее

В Казани поставили на уши полицию из-за странного провода на шее у экзаменуемой в ГАИ. Видео © LIFE

В Казани девушка устроила переполох во время теоретического экзамена при сдаче на права в ГАИ — подозрение вызвал странный проводок на её шее. Об этом Лайфу сообщил источник. В нашем распоряжении появились кадры с места событий.

Отмечается, что во время испытания экзаменационный инспектор заметил, что девушка постоянно куда-то нажимает и странно себя ведёт, а когда приблизился к её месту, увидел на шее чёрный провод. Тогда он взял металлоискатель, чтобы осмотреть девушку, но та отказалась. Инспектор вызвал полицию.

После приезда правоохранителей у экзаменуемой изъяли техническое устройство. Девушка призналась, что оно предназначалось для передачи данных. Вероятно, с его помощью она хотела успешно сдать экзамен. Сейчас с дамой проводят беседу, а самодельное устройство изучают.