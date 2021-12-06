Жительница Казани поставила на уши полицию, явившись на экзамен в ГАИ с проводом на шее
Девушка подозрительно себя вела и постоянно куда-то нажимала. А когда инспектор решил проверить её металлоискателем, отказалась проходить осмотр.
Фото из экзаменационного кабинета в Казани © LIFE
В Казани поставили на уши полицию из-за странного провода на шее у экзаменуемой в ГАИ. Видео © LIFE
В Казани девушка устроила переполох во время теоретического экзамена при сдаче на права в ГАИ — подозрение вызвал странный проводок на её шее. Об этом Лайфу сообщил источник. В нашем распоряжении появились кадры с места событий.
Отмечается, что во время испытания экзаменационный инспектор заметил, что девушка постоянно куда-то нажимает и странно себя ведёт, а когда приблизился к её месту, увидел на шее чёрный провод. Тогда он взял металлоискатель, чтобы осмотреть девушку, но та отказалась. Инспектор вызвал полицию.
После приезда правоохранителей у экзаменуемой изъяли техническое устройство. Девушка призналась, что оно предназначалось для передачи данных. Вероятно, с его помощью она хотела успешно сдать экзамен. Сейчас с дамой проводят беседу, а самодельное устройство изучают.
Ранее Лайф рассказывал, что полиция Краснодара разыскивает парня, замеченного с автоматом за спиной. Молодой человек прошёлся по улице с оружием, спрятав лицо за очками и надев на голову капюшон.
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