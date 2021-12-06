Клиенты Yota теперь могут сами назначать цену тарифа
Как отметили в компании, такое решение было принято, так как для людей очень важна стоимость услуг мобильного оператора, именно на это они обращают внимание в первую очередь.
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Клиенты мобильного оператора Yota теперь могут самостоятельно назначать сумму, которую готовы потратить на связь, а поможет им с этим обновлённый калькулятор на сайте choice.yota.ru. Так, пользователи сначала определяют точную стоимость тарифа, после чего выбирают его наполнение.
"Стоимость — это первое, на что ориентируются клиенты мобильных операторов при выборе тарифа. В новом калькуляторе от цены Yota можно просто ввести конкретную сумму, которую хочешь потратить на тариф. А затем выбрать из предложенных вариантов, что нужнее — больше минут или гигабайтов. И не платить ни рубля больше", — отметила менеджер по продуктам Yota Наталья Чеботарёва.
В компании уточнили, что количество минут и гигабайтов в тарифе может меняться в зависимости от региона РФ. Так, например, в Москве за 500 рублей клиент может выбрать один из пакетов — 484 минуты и 22 гигабайта или 52 минуты и 44 гигабайта. В Санкт-Петербурге за эту же цену пользователь может получить 612 минут и 8 гигабайт или 406 минут и 50 гигабайт, а в Пермском крае — 682 минуты и 31 гигабайт или 528 минут и 50 гигабайт. Кроме того, клиенты Yota могут подключить безлимитный доступ к любимым мобильным приложениям: VK, Facebook, Instagram, Telegram и другим.
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