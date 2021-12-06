Клиенты Yota теперь могут сами назначать цену тарифа

Клиенты мобильного оператора Yota теперь могут самостоятельно назначать сумму, которую готовы потратить на связь, а поможет им с этим обновлённый калькулятор на сайте choice.yota.ru. Так, пользователи сначала определяют точную стоимость тарифа, после чего выбирают его наполнение.

"Стоимость — это первое, на что ориентируются клиенты мобильных операторов при выборе тарифа. В новом калькуляторе от цены Yota можно просто ввести конкретную сумму, которую хочешь потратить на тариф. А затем выбрать из предложенных вариантов, что нужнее — больше минут или гигабайтов. И не платить ни рубля больше", — отметила менеджер по продуктам Yota Наталья Чеботарёва.