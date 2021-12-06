Сбербанк второй раз за месяц повысил ставки по ипотеке на новостройки и вторичное жильё

Сбербанк повысил ставки по ипотеке на новостройки на 0,5 процентного пункта (до 9,3%), на вторичное жильё — на 0,2 процентного пункта (до 9,3%), следует из материалов на сайте кредитной организации.

Так, стоимость ипотеки на покупку квартиры в новостройке увеличилась на 0,5 процентного пункта (до 9,3% годовых). На вторичное жильё — на 0,2 процентного пункта (до 9,3%). Минимальная ставка по ипотечным кредитам для молодых семей на жильё на вторичном рынке выросла с 8,7 до 9,3%. Стоимость рефинансирования ипотеки также увеличилась до 9,6% годовых. Это уже четвёртое за год и второе за месяц повышение ставок Сбером.

Ставки по ипотечным кредитам на строительство своего дома выросли с 9,6 до 9,9%, а на покупку загородной недвижимости (дачи) — с 8,8 до 9,3%.