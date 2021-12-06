Сбербанк второй раз за месяц повысил ставки по ипотеке на новостройки и вторичное жильё
За год это уже четвёртый рост тарифа. Причём кредитов на строительство своего дома или дачи это тоже коснулось.
Фото © ТАСС / Замир Усманов
Сбербанк повысил ставки по ипотеке на новостройки на 0,5 процентного пункта (до 9,3%), на вторичное жильё — на 0,2 процентного пункта (до 9,3%), следует из материалов на сайте кредитной организации.
Так, стоимость ипотеки на покупку квартиры в новостройке увеличилась на 0,5 процентного пункта (до 9,3% годовых). На вторичное жильё — на 0,2 процентного пункта (до 9,3%). Минимальная ставка по ипотечным кредитам для молодых семей на жильё на вторичном рынке выросла с 8,7 до 9,3%. Стоимость рефинансирования ипотеки также увеличилась до 9,6% годовых. Это уже четвёртое за год и второе за месяц повышение ставок Сбером.
Ставки по ипотечным кредитам на строительство своего дома выросли с 9,6 до 9,9%, а на покупку загородной недвижимости (дачи) — с 8,8 до 9,3%.
Как ранее писал Лайф, последний раз Сбербанк поднимал ставки 15 ноября. Тогда стоимость кредита на новостройки выросла на 0,4 процентного пункта, на вторичное жильё — на 0,6 процентного пункта.
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