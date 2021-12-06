Исследования вакцины от ковида для детей младше 12 лет стартуют в начале 2022 года

Клинические исследования антиковидной вакцины для детей от шести до 11 лет стартуют в начале 2022 года. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Ранее Лайф писал, что вакцина для подростков "Спутник М" сформировала клеточный иммунитет у 93,2% добровольцев. Препарат предназначен для лиц от 12 до 17 лет включительно. Как и "Спутник V", он состоит из двух компонентов, которые вводятся внутримышечно с интервалом в 21 день.