Исследования вакцины от ковида для детей младше 12 лет стартуют в начале 2022 года
В конце ноября директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что в Минздрав были поданы документы на получение разрешения для их проведения.
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Клинические исследования антиковидной вакцины для детей от шести до 11 лет стартуют в начале 2022 года. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"Исследования начнутся в начале следующего года", — сказал глава Минздрава, отвечая на соответствующий вопрос.
Ранее Лайф писал, что вакцина для подростков "Спутник М" сформировала клеточный иммунитет у 93,2% добровольцев. Препарат предназначен для лиц от 12 до 17 лет включительно. Как и "Спутник V", он состоит из двух компонентов, которые вводятся внутримышечно с интервалом в 21 день.
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