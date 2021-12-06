Песков не стал комментировать слухи о выявлении в России штамма "омикрон"

Журналисты задали пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову вопрос о якобы первом выявленном в стране случае штамма "омикрон", однако оказалось, что эта информация не подтверждена. Песков подчеркнул, что комментировать подобные слухи нет необходимости.

Ранее Лайф рассказывал, что российский лидер Владимир Путин поручил кабмину до 7 декабря разработать план по борьбе с омикрон-штаммом. Он распорядился утвердить региональные стратегии, направленные на предотвращение распространения новой мутации. При этом на данный момент ни одного случая заболевания именно этим вариантом вируса в РФ не выявлено.