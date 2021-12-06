Аналитики SIPRI заявили о росте на 1,3% объёма продаж вооружений крупнейших компаний мира

В 2020 году объём продаж вооружений и военных услуг сотни крупнейших компаний мира составил 531 миллиард долларов. Это на 1,3% больше, чем в 2019 году. Такие показатели представил Стокгольмский международный институт исследований проблем мира (SIPRI) в своём докладе.

Сообщается, что объём продаж 100 ведущих производителей в отрасли в прошлом году на 17% превысил соответствующий показатель 2015 года. В тот момент СИПРИ впервые включил в свой доклад данные по компаниям Китая. Так, в 2020-м было замечено, что уже на протяжении шести лет неуклонно растут глобальные военные продажи. И это учитывая сокращение экономики в первый год пандемии коронавируса на 3,1%.

"Промышленные гиганты в значительной степени были защищены устойчивым государственным спросом на товары и услуги военного назначения. Во многих странах мира военные расходы росли, а некоторые правительства даже ускоряли платежи военной промышленности с целью смягчить эффект от кризиса из-за ковида", — указала научный сотрудник программы вооружений и военных расходов SIPRI Александра Маркштейнер.

И тем не менее некоторые не смогли защититься от последствий пандемии. Так, французская компания Thales была вынуждена сократить объёмы экспорта на 5,8% из-за срыва поставок, который произошёл из-за локдауна весной 2020 года. Другие производители также сообщали о сбоях из-за разрывов в цепочках поставок.

В топ-100 самыми многочисленными компаниями стали американские, их оказалось 41. По сравнению с 2019 годом, в 2020-м общий объём их продаж оказался больше на 19% и составил 285 миллиардов долларов. Причём на них пришлось 54% от общего объёма рейтинга. Первая пятёрка топ-100 состоит только из американских компаний.

Отмечается тенденция в США к слиянию и приобретению одних компаний другими. Таким образом происходит расширение портфеля заказов и получения преимуществ в борьбе за контракты и поставки военной продукции. По словам Маркштейнер, данная тенденция в большей степени проявляется в космической отрасли. Так, "Northrop Grumman и KBR — одни из тех компаний, что приобрели дорогостоящие фирмы, специализирующиеся на космических технологиях", — отметила эксперт.

На китайских производителей вооружений в 2020 году доля пришлось 13% объёма продаж. Эта доля — вторая по величине в топ-100. Так, в прошлом году она составила 66,8 миллиарда долларов, а это больше показателя 2019-го на 1,5%.

"В последние годы китайские военно-промышленные компании смогли извлечь выгоду из национальной программы военной модернизации и внимания к военно-гражданскому слиянию. Они стали одними из самых передовых производителей военной техники в мире", — отметила старший научный сотрудник СИПРИ Нан Тян.

В топ-100 в 2020 году насчитывалось 26 европейский компаний, занимающихся военной промышленностью. Их объём продаж составил 109 миллиардов долларов, то есть 21% от общего показателя. Из них 37,5 миллиарда долларов пришлись на семь британских фирм, что на 6,2% больше, чем в 2019 году. Отмечается, что продажи единственного европейского производителя, входящего в топ-10, BAE Systems, составили 24 миллиарда долларов после того, как увеличились на 6,6%.

"Совокупный объём военных продаж шести французских компаний из топ-100 упал на 7,7%. Это серьёзное снижение вызвано во многом резким сокращением — по сравнению с предшествующим годом — поставок боевых самолётов Rafale компании Dassault Aviation. Однако продажи компании Safran при этом возросли благодаря увеличению продаж систем наведения и навигации", — объяснила директор программы вооружений и военных расходов СИПРИ Люси Беро-Сюдро.

В 2020-м продажи входящих в топ-100 немецких компаний достигли 8,9 миллиарда долларов, что на 1,3% больше, чем в 2019-м. В общем объёме топ-100 их доля — 1,7%. Указывается, что производитель Rheinmetall увеличил продажи на 5,2%. Но в то же время компания ThyssenKrupp уменьшила их на 3,7%.

Что касается российских компаний, входящих в топ-100, они сокращают объёмы продаж уже третий год подряд. Так, в 2019 году они равнялись 28,2 миллиарда долларов, а в 2020-м — 26,4 миллиарда долларов — падение составило 6,5%. В общем объёме топ-100 прошлого года доля девяти российских производителей составляет 5%. В 2017-м получилось достичь наивысшего показателя (31,5 миллиарда долларов), но после этого продажи начали постоянно сокращаться. Это связано с завершением госпрограммы вооружений на 2011–2020 годы, из-за чего уменьшилось последующее финансирование военной отрасли. Также причиной стало нарушение графика поставок, который произошёл из-за пандемии коронавируса.

При этом отмечается, что сокращение объёмов продаж происходило ввиду поддержки военно-промышленного комплекса правительством, предпринятой для минимизации отрицательного эффекта от локдауна.

Кроме того, отмечается, что в 2020 году соответствующий показатель компаний, которые находятся за пределами США, Китая, Европы и России, составил 43,1 миллиарда долларов. По сравнению с 2019-м их общий объём продаж вырос на 3,4%. В топ-100 на них приходится 8,1%.

В частности, совокупный объём продаж израильских компаний в топ-100 достиг 10,4 миллиарда долларов. А показатели пяти японских производителей в 2020 году достигли 9,9 миллиарда долларов.