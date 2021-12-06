Песков: Согласование саммита "пятёрки" СБ ООН пока не продвигается, хотя он актуален

На сегодняшний день продвижения в проведении саммита "пятёрки" Совета Безопасности ООН пока нет, несмотря на его актуальность. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"С согласованием пока продвинуться не удаётся", — уточнил Песков, также заметив, что российская сторона каждый раз говорит о необходимости такой встречи.