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Песков: Согласование саммита "пятёрки" СБ ООН пока не продвигается, хотя он актуален

Ход развития событий и возникшая степень конфронтационного накала делают эту встречу ещё более необходимой, заметил представитель Кремля.

6 декабря, 10:11
<p>Дмитрий Песков. Фото © <a href="http://kremlin.ru/events/president/trips/65770/photos/65832" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru</a></p>

Дмитрий Песков. Фото © Kremlin.ru

На сегодняшний день продвижения в проведении саммита "пятёрки" Совета Безопасности ООН пока нет, несмотря на его актуальность. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"С согласованием пока продвинуться не удаётся", — уточнил Песков, также заметив, что российская сторона каждый раз говорит о необходимости такой встречи.

По словам представителя Кремля, ход развития событий и степень конфронтационного накала, которая сейчас возникла, делает эту встречу ещё более актуальной, в чём Россия убеждена.

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Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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