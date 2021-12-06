Песков: Согласование саммита "пятёрки" СБ ООН пока не продвигается, хотя он актуален
Ход развития событий и возникшая степень конфронтационного накала делают эту встречу ещё более необходимой, заметил представитель Кремля.
Дмитрий Песков. Фото © Kremlin.ru
На сегодняшний день продвижения в проведении саммита "пятёрки" Совета Безопасности ООН пока нет, несмотря на его актуальность. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"С согласованием пока продвинуться не удаётся", — уточнил Песков, также заметив, что российская сторона каждый раз говорит о необходимости такой встречи.
По словам представителя Кремля, ход развития событий и степень конфронтационного накала, которая сейчас возникла, делает эту встречу ещё более актуальной, в чём Россия убеждена.
Ранее первый зампред Комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков обозначил цели информкампании Запада о "вторжении" России на Украину. Хотя мало кто верит в реальность этих угроз, обвинения в адрес Москвы являются важной частью информационной войны, пояснил парламентарий.
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