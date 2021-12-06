Кремль позитивно оценивает назначение губернаторов главами реготделений "Единой России"
Пресс-секретарь президента РФ Песков отметил, что это лидирующая партия, которая "несёт ответственность за подавляющее большинство процессов", происходящих в стране.
Фото © ТАСС / Антон Новодережкин
В Кремле позитивно относятся к тому, что многие действующие губернаторы становятся руководителями региональных отделений "Единой России". Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Относятся позитивно", — ответил официальный представитель Кремля на соответствующий вопрос.
Песков подчеркнул, что "Единая Россия" является лидирующей партией, которая "несёт ответственность за подавляющее большинство процессов", происходящих в стране, и не уходит от этой ответственности.
Ранее Лайф рассказывал, что на съезде "Единой России" обновили состав партийной комиссии по этике. В неё вошло 11 человек. Напомним, что основная их задача — следить за соблюдением членами ЕР этических норм, которые закреплены в уставе политсилы.
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