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Кремль позитивно оценивает назначение губернаторов главами реготделений "Единой России"

Пресс-секретарь президента РФ Песков отметил, что это лидирующая партия, которая "несёт ответственность за подавляющее большинство процессов", происходящих в стране.

6 декабря, 10:08

Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

В Кремле позитивно относятся к тому, что многие действующие губернаторы становятся руководителями региональных отделений "Единой России". Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Относятся позитивно", — ответил официальный представитель Кремля на соответствующий вопрос.

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Песков подчеркнул, что "Единая Россия" является лидирующей партией, которая "несёт ответственность за подавляющее большинство процессов", происходящих в стране, и не уходит от этой ответственности.

Ранее Лайф рассказывал, что на съезде "Единой России" обновили состав партийной комиссии по этике. В неё вошло 11 человек. Напомним, что основная их задача — следить за соблюдением членами ЕР этических норм, которые закреплены в уставе политсилы.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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