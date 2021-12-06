Кремль позитивно оценивает назначение губернаторов главами реготделений "Единой России"

В Кремле позитивно относятся к тому, что многие действующие губернаторы становятся руководителями региональных отделений "Единой России". Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Относятся позитивно", — ответил официальный представитель Кремля на соответствующий вопрос.

Песков подчеркнул, что "Единая Россия" является лидирующей партией, которая "несёт ответственность за подавляющее большинство процессов", происходящих в стране, и не уходит от этой ответственности.