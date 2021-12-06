Депутат Бессараб объяснила предложение Минтруда изменить порядок выплаты пенсий

По словам парламентария, благодаря нововведению "открывается окно возможностей", которое упростит бумажную волокиту.

Член Комитета Госдумы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с Лайфом прокомментировала предложение Минтруда изменить порядок оформления и выплаты пенсий для двух категорий граждан. Как подчеркнула парламентарий, нововведение значительно упростит жизнь россиянам.

Как отметила собеседница, люди смогут, не приходя в отделения Пенсионного фонда России (ПФР) или в офисы Многофункционального центра (МФЦ), подать заявление о получении положенных выплат, включая единовременные выплаты по негосударственному пенсионному обеспечению, в дистанционном режиме на портале госуслуг.

"Имеются в виду граждане (женщины 55 лет, мужчины 60 лет), имеющие право на получение накопительной части пенсии, но несформировавшие накопления более 5% в соотношении к средней заработной плате. То есть если сумма сформирована в накопительной части менее 5% от средней, то она выплачивается как единовременная", — пояснила Бессараб.

По словам парламентария, благодаря инициативе Минтруда "открывается новое окно возможностей", которое упростит бумажную волокиту.

"Многие граждане не хотят особо выходить из дома в период пандемии. Государство облегчает способ получения выплат", — добавила депутат.