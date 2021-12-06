Депутат Бессараб объяснила предложение Минтруда изменить порядок выплаты пенсий
По словам парламентария, благодаря нововведению "открывается окно возможностей", которое упростит бумажную волокиту.
Член Комитета Госдумы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с Лайфом прокомментировала предложение Минтруда изменить порядок оформления и выплаты пенсий для двух категорий граждан. Как подчеркнула парламентарий, нововведение значительно упростит жизнь россиянам.
Как отметила собеседница, люди смогут, не приходя в отделения Пенсионного фонда России (ПФР) или в офисы Многофункционального центра (МФЦ), подать заявление о получении положенных выплат, включая единовременные выплаты по негосударственному пенсионному обеспечению, в дистанционном режиме на портале госуслуг.
"Имеются в виду граждане (женщины 55 лет, мужчины 60 лет), имеющие право на получение накопительной части пенсии, но несформировавшие накопления более 5% в соотношении к средней заработной плате. То есть если сумма сформирована в накопительной части менее 5% от средней, то она выплачивается как единовременная", — пояснила Бессараб.
По словам парламентария, благодаря инициативе Минтруда "открывается новое окно возможностей", которое упростит бумажную волокиту.
"Многие граждане не хотят особо выходить из дома в период пандемии. Государство облегчает способ получения выплат", — добавила депутат.
Ранее Лайф сообщал, что Министерство труда предложило частично изменить порядок выплаты пенсий. Новшества коснутся только тех, кто имеет право получить свои пенсионные накопления всей суммой сразу. Таких групп всего две.
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