Суд отправил вице-президента ПИК Лефеля под домашний арест из СИЗО
Это может быть связано с тем, что, по некоторым данным, менеджер дал признательные показания в ходе следственных действий.
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Бывший вице-президент группы компаний ПИК, а ныне директор по развитию регионов ГК "Самолёт" Александр Лефель отправлен под домашний арест из СИЗО по делу о мошенничестве. Такое решение принял Тверской суд Москвы.
"Постановлением Тверского районного суда Москвы Александру Лефелю изменена мера пресечения с содержания под стражей на домашний арест на срок до 7 февраля", — приводит ТАСС слова пресс-секретаря инстанции Ольги Бондаревой.
По данным источника агентства, ранее Лефель дал признательные показания в ходе следственных действий. В ближайшее время должен решиться вопрос о заключении прокуратурой с обвиняемым досудебного соглашения о сотрудничестве.
Напомним, топ-менеджер ГК "Самолёт" Александр Лефель был задержан 8 октября в Москве. Он является фигурантом уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере, оно касается его деятельности на посту вице-президента компании ПИК. Сумма ущерба оценивается в 100 миллионов рублей.
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