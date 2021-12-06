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Суд отправил вице-президента ПИК Лефеля под домашний арест из СИЗО

Это может быть связано с тем, что, по некоторым данным, менеджер дал признательные показания в ходе следственных действий.

6 декабря, 10:47
<p>Фото © <a href="http://iobninsk.ru/aleksandr-olegovich-lefel/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Iobninsk.ru</a></p>

Фото © Iobninsk.ru

Бывший вице-президент группы компаний ПИК, а ныне директор по развитию регионов ГК "Самолёт" Александр Лефель отправлен под домашний арест из СИЗО по делу о мошенничестве. Такое решение принял Тверской суд Москвы.

"Постановлением Тверского районного суда Москвы Александру Лефелю изменена мера пресечения с содержания под стражей на домашний арест на срок до 7 февраля", — приводит ТАСС слова пресс-секретаря инстанции Ольги Бондаревой.

Дело на 140 миллионов: За что бывшему топ-менеджеру группы "ПИК" Лефелю грозит до 10 лет

Дело на 140 миллионов: За что бывшему топ-менеджеру группы "ПИК" Лефелю грозит до 10 лет

По данным источника агентства, ранее Лефель дал признательные показания в ходе следственных действий. В ближайшее время должен решиться вопрос о заключении прокуратурой с обвиняемым досудебного соглашения о сотрудничестве.

Напомним, топ-менеджер ГК "Самолёт" Александр Лефель был задержан 8 октября в Москве. Он является фигурантом уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере, оно касается его деятельности на посту вице-президента компании ПИК. Сумма ущерба оценивается в 100 миллионов рублей.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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