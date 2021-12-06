Суд отправил вице-президента ПИК Лефеля под домашний арест из СИЗО

Бывший вице-президент группы компаний ПИК, а ныне директор по развитию регионов ГК "Самолёт" Александр Лефель отправлен под домашний арест из СИЗО по делу о мошенничестве. Такое решение принял Тверской суд Москвы.

"Постановлением Тверского районного суда Москвы Александру Лефелю изменена мера пресечения с содержания под стражей на домашний арест на срок до 7 февраля", — приводит ТАСС слова пресс-секретаря инстанции Ольги Бондаревой.