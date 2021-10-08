Дело на 140 миллионов: За что бывшему топ-менеджеру группы "ПИК" Лефелю грозит до 10 лет Тверской суд Москвы арестовал Александра Лефеля на два месяца. Его подозревают в аферах при строительстве объектов в Санкт-Петербурге. Группа "ПИК" сама "сдала" своего бывшего топ-менеджера. 8 октября, 17:43 Коллаж © LIFE. Фото © Shutterstock, © Facebook / Александр Лефель

41-летнего Александра Лефеля — бывшего вице-президента группы компаний "ПИК" — задержали ещё 6 октября. Он трудился топ-менеджером в ГК "Самолёт", куда устроился в этом году. Ему инкриминируют статью 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере в составе группы), за что он может получить до десяти лет лишения свободы. По версии следствия, аферу он совершил в период с 2016 по 2018 год. Заявление на него написала служба безопасности строительного концерна. Из группы "ПИК" он был уволен два года назад.

Александр Лефель. Фото © Facebook / Александр Лефель

В пятницу вечером Тверской райсуд Москвы поддержал Главное следственное управление ГУ МВД по Москве и арестовал Лефеля на два месяца.

По предварительной информации, Лефель мог похитить деньги у компании ПАО "ПИК — специализированный застройщик" (ПИК С3), которая возводит жилые комплексы в Москве, Санкт-Петербурге и других городах. Эта компания появилась на рынке недвижимости в 1994 году. Судя по срокам вменяемого преступления, речь может идти о ЖК "Дальневосточный, 15". Комплекс находится в правобережной части Невского района Санкт-Петербурга, в 25 минутах езды от исторического центра.

Лефель курировал контракты с подрядчиками, и некоторые из них якобы были подписаны на уже проведённые работы. За это он якобы мог получать откаты. Кроме того, его подозревают в неправомерном расходовании денег компании на завышенных объёмах работ и расценках. Ущерб оценивается в 140 млн рублей. Доследственная проверка по заявлению группы "ПИК" проводилась с декабря 2020 года по июнь 2021-го, после было возбуждено уголовное дело по части четвёртой статьи 159 УК РФ. Компания "ПИК" уже признана потерпевшей стороной по делу.

Жилой комплекс "Дальневосточный, 15". Фото © vk.com/pik_jk

По стопам отца

Александр Лефель — личность непубличная. Известно, что он получил блестящее образование. У него дипломы бакалавра политологии МГИМО и магистра экономики МГУ. С 2014 по 2016 год Лефель руководил проектным управлением ООО "РКС Девелопмент". После перешёл в группу компаний "ПИК", где стал вице-президентом.

Как выяснил Лайф, Александр Лефель живёт в десяти минутах ходьбы от храма Христа Спасителя на престижной Остоженке — "золотой миле" Москвы. Это один из самых дорогих кварталов столицы. Бывший топ-менеджер ПИКа занимает там фешенебельные апартаменты площадью 223 квадрата в Молочном переулке, 11. Приблизительная стоимость этой недвижимости около 200 млн рублей. Его соседями являются бывший министр обороны РФ Анатолий Сердюков, а также бывшая фигурантка скандального дела о хищениях денег Минобороны через холдинг "Оборонсервис", а ныне светская дама и художница Евгения Васильева.

У Александра Лефеля были относительно скромные машины. Самые дорогие из них — внедорожники INFINITI QX56 и Toyota Land Cruiser. Остальные — бюджетный Volkswagen Golf, корейский паркетник Hyundai Santa Fe и американский минивэн Chrysler Grand Voyager.

В 2000–2002 годах Лефель работал в "Ами-банке". Его официальный заработок составлял менее 150 тысячи рублей в год. А жил он тогда в обычной хрущёвке в Химках. Затем всё резко изменилось. Он переехал на Остоженку и возглавил "Бизнес-консалт" — компанию, принадлежащую его отцу Олегу Лефелю. Эта компания учредила несколько фирм, одна из которых была передана впоследствии панамскому офшору, другая — купила долю в "Ами-банке". В итоге все эти организации либо самоликвидировались, либо были закрыты налоговиками из-за нарушений. "Ами-банк" вскоре обанкротился.

Олег Лефель Фото © VK / Олег Лефель

Олег Лефель знает толк в строительном бизнесе. На него было зарегистрировано 13 профильных фирм, все они сейчас недействующие, а некоторые были расформированы фискалами. Лефель-старший также занимался туристическим бизнесом и даже имел долю в негосударственном пенсионном фонде "Будущее своими руками". И эти организации ждала та же участь: ликвидированы Федеральной налоговой службой из-за многочисленных нарушений.

Любопытно, что в 2013 году Олег Лефель был первым замгендиректора крупной строительной корпорации "Мосинжстрой". В этом качестве он оказался причастен к скандалу с реконструкцией набережной в Калининграде. "Мосинжстрой", выиграв этот тендер стоимостью в 500 млн рублей, передал его в субподряд новороссийской фирме с сомнительной репутацией.

Возможно, одна из структур отца и была тем самым подрядчиком, через которого выводились деньги из ГК "ПИК".