Биолог Базыкин заявил, что всего один человек спровоцировал 90% заражений "дельтой" в РФ
Позднее в страну завозились другие разновидности этого штамма, но они не смогли перебить преобладающий, добавил учёный.
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Подавляющее большинство заражений в России дельта-штаммом ковида случилось из-за одного человека, который завёз этот вариант весной. Об этом заявил биолог Георгий Базыкин.
"Более 90% случаев "дельты" в России — похоже, потомки одного-единственного вируса, завезённого сюда весной. Если вы заразились ковидом в России этим летом или осенью, почти наверняка вы болели именно этим вариантом, так называемым AY.122", — написал специалист в "Фейсбуке".
Это так называемый эффект основателя, пояснил Базыкин, когда один привезённый вариант смог размножиться настолько сильно, что вытеснил остальные. Позднее в страну также завозились и другие разновидности "дельты", но лишь преобладающий на их фоне AY.122 распространялся сильнее всего.
Напомним, 6 декабря Роспотребнадзор подтвердил выявление в России первых случаев заражения штаммом "омикрон". Вероятнее всего, им заразились россияне, вернувшиеся на родину из ЮАР. Сейчас они на карантине. При этом вирусолог Анатолий Альтштейн счёл новый омикрон-штамм полезным. По мнению врача, особенность мутации в том, что, несмотря на высокую заразность, она может оказаться легче предыдущих штаммов. Это поможет людям выработать иммунитет к ковиду.
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