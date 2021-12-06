Биолог Базыкин заявил, что всего один человек спровоцировал 90% заражений "дельтой" в РФ

Подавляющее большинство заражений в России дельта-штаммом ковида случилось из-за одного человека, который завёз этот вариант весной. Об этом заявил биолог Георгий Базыкин.

"Более 90% случаев "дельты" в России — похоже, потомки одного-единственного вируса, завезённого сюда весной. Если вы заразились ковидом в России этим летом или осенью, почти наверняка вы болели именно этим вариантом, так называемым AY.122", — написал специалист в "Фейсбуке".