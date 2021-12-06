Дочь, внучка и зять экс-депутата гордумы Екатеринбурга Головина погибли в ДТП

В Вологодской области в ДТП погибли дочь, зять и внучка бывшего депутата городской думы Екатеринбурга Дмитрия Головина. Об этом экс-парламентарий рассказал в своём "Фейсбуке".

"У села Верховажье Вологодской области погибли мои дочь Катя Карелина, зять Стас Карелин и внучка Соня. Выезд на встречку", — написал он.

Также Головин уточнил у друзей и подписчиков, знают ли они, как организовать доставку тел погибших в Екатеринбург.

По информации ГИБДД, за рулём белого "Киа-Рио" находилась дочь экс-парламентария Екатерина. Права она получила в прошлом году. По предварительным данным, авто выехало на встречную полосу и протаранило минивэн Hyundai H1.

"По предварительной информации, произошло столкновение двух автомобилей: Hyundai под управлением мужчины 1998 года рождения и "Киа-Рио", за рулём которого находилась девушка 1996 года рождения", — указали в пресс-службе УМВД России по Вологодской области.

Другие подробности инцидента пока не сообщаются.