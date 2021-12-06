Warner Bros. показала второй трейлер новой "Матрицы"
В нём авторы проводят параллели между героями оригинальной трилогии и четвёртой части, демонстрируя кадры из первых фильмов.
Кадр видео © YouTube / WBRussia
Компания Warner Bros. Pictures показала второй трейлер продолжения фантастической киберпанк-франшизы "Матрица. Воскрешение" (The Matrix Resurrections). Ролик представлен как в оригинале, так и в российском дубляже.
В нём авторы проводят параллели между героями оригинальной трилогии и новыми лицами, например агентом Смитом или Морфеусом. А вот Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс вернулись к исполнению ролей Нео и Тринити. По сюжету, они будут вспоминать, что уже когда-то бывали в местах, что им показывает Матрица.
Киану опять за своё: Звезда "Матрицы" раздала коллегам часы Rolex стоимостью в миллион рублей каждые
Премьера фильма Ланы Вачовски состоится 16 декабря в России и 22 декабря в США, причём там картина одновременно выйдет как в кинотеатрах, так и на стриминговом сервисе HBO.
Ранее Лайф рассказывал, как успели постареть главные герои "Матрицы" по сравнению с первой частью.
Комментариев: 0