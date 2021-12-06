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Warner Bros. показала второй трейлер новой "Матрицы"

В нём авторы проводят параллели между героями оригинальной трилогии и четвёртой части, демонстрируя кадры из первых фильмов.

6 декабря, 19:00

Кадр видео © YouTube / WBRussia

Компания Warner Bros. Pictures показала второй трейлер продолжения фантастической киберпанк-франшизы "Матрица. Воскрешение" (The Matrix Resurrections). Ролик представлен как в оригинале, так и в российском дубляже.

В нём авторы проводят параллели между героями оригинальной трилогии и новыми лицами, например агентом Смитом или Морфеусом. А вот Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс вернулись к исполнению ролей Нео и Тринити. По сюжету, они будут вспоминать, что уже когда-то бывали в местах, что им показывает Матрица.

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Премьера фильма Ланы Вачовски состоится 16 декабря в России и 22 декабря в США, причём там картина одновременно выйдет как в кинотеатрах, так и на стриминговом сервисе HBO.

Ранее Лайф рассказывал, как успели постареть главные герои "Матрицы" по сравнению с первой частью.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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