Warner Bros. показала второй трейлер новой "Матрицы"

Компания Warner Bros. Pictures показала второй трейлер продолжения фантастической киберпанк-франшизы "Матрица. Воскрешение" (The Matrix Resurrections). Ролик представлен как в оригинале, так и в российском дубляже.

В нём авторы проводят параллели между героями оригинальной трилогии и новыми лицами, например агентом Смитом или Морфеусом. А вот Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс вернулись к исполнению ролей Нео и Тринити. По сюжету, они будут вспоминать, что уже когда-то бывали в местах, что им показывает Матрица.

Премьера фильма Ланы Вачовски состоится 16 декабря в России и 22 декабря в США, причём там картина одновременно выйдет как в кинотеатрах, так и на стриминговом сервисе HBO.