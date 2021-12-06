Минпросвещения РФ продолжит привлекать участников проекта "ТопБЛОГ" платформы "Россия — страна возможностей" к освещению собственных инициатив. Причём в ведомстве намерены взаимодействовать с ними в различных форматах, сообщил первый замминистра просвещения Александр Бугаев.

По его словам, представителей "ТопБЛОГа" уже привлекали к освещению таких крупных мероприятий, как конкурс "Учитель года", форум классных руководителей или ежегодное большое родительское собрание.

"Мы и дальше будем это делать (сотрудничать с "ТопБЛОГом". — Прим. Лайфа), привлекая коллег к освещению крупных мероприятий в рамках деятельности и Министерства просвещения РФ, и всего образовательного сообщества нашей страны. <...> Будем расширять, потому что живой, незамыленный в хорошем смысле взгляд — это очень важно", — отметил Бугаев.

Как указал замминистра просвещения, основным отличием "ТопБЛОГа" от других премий является социальная направленность. Кроме того, Бугаев подчеркнул важность того, чтобы дети и взрослые говорили на "одном языке". А участники проекта "ТопБЛОГ" в этом хорошо помогают.