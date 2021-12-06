Песков сообщил об обеспокоенности Кремля возможным присутствием войск НАТО на Украине
По словам пресс-секретаря президента РФ, данная ситуация сподвигает Москву принимать решения по защите собственных интересов.
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Москву чрезвычайно беспокоит возможное размещение военных подразделений НАТО на территории Украины. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Аналогичные заявления мы уже слышали из ряда европейских столиц, в том числе от британских военных, по-моему, было заявление о том, что они готовы направить туда свои подразделения. Причём не только тренировочные, но и боевые. Конечно, это то, что нас чрезвычайно беспокоит", — отметил представитель Кремля в интервью корреспонденту RT Илье Петренко.
По словам Пескова, данная ситуация сподвигает Кремль принимать решения по защите собственных интересов.
Как рассказывал Лайф, ранее Песков указал на информационную кампанию, исходящую из стран Запада и имеющую цель представить Москву как угрозу процессу урегулирования на Украине. Он не исключил, что эти вбросы являются камуфляжем для прикрытия "агрессивных помыслов, которые могут иметь место в Киеве".
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