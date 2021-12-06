Песков сообщил об обеспокоенности Кремля возможным присутствием войск НАТО на Украине

"Аналогичные заявления мы уже слышали из ряда европейских столиц, в том числе от британских военных, по-моему, было заявление о том, что они готовы направить туда свои подразделения. Причём не только тренировочные, но и боевые. Конечно, это то, что нас чрезвычайно беспокоит", — отметил представитель Кремля в интервью корреспонденту RT Илье Петренко.