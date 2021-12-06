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Песков сообщил об обеспокоенности Кремля возможным присутствием войск НАТО на Украине

По словам пресс-секретаря президента РФ, данная ситуация сподвигает Москву принимать решения по защите собственных интересов.

6 декабря, 18:44

Фото © Pixabay

Москву чрезвычайно беспокоит возможное размещение военных подразделений НАТО на территории Украины. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Аналогичные заявления мы уже слышали из ряда европейских столиц, в том числе от британских военных, по-моему, было заявление о том, что они готовы направить туда свои подразделения. Причём не только тренировочные, но и боевые. Конечно, это то, что нас чрезвычайно беспокоит", — отметил представитель Кремля в интервью корреспонденту RT Илье Петренко.

Песков заявил о чрезвычайно агрессивной позиции НАТО в отношении России

Песков заявил о чрезвычайно агрессивной позиции НАТО в отношении России

По словам Пескова, данная ситуация сподвигает Кремль принимать решения по защите собственных интересов.

Как рассказывал Лайф, ранее Песков указал на информационную кампанию, исходящую из стран Запада и имеющую цель представить Москву как угрозу процессу урегулирования на Украине. Он не исключил, что эти вбросы являются камуфляжем для прикрытия "агрессивных помыслов, которые могут иметь место в Киеве".


Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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