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В администрации США предупредили РФ о жёстких мерах в случае "вторжения" на Украину

При таком раскладе Россия понесёт по-настоящему значимые и долговременные издержки, уточнил чиновник.

6 декабря, 18:10
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

США предложат серьёзные экономические контрмеры в случае, если Россия совершит "вторжение" на Украину. Об этом заявил представитель американской администрации высокого ранга.

Он отметил, что Белый дом провёл интенсивные консультации с европейскими союзниками о дальнейших коллективных решениях в случае крупной военной эскалации со стороны России на Украине.

"И мы считаем, что у нас есть возможность дальнейших действий, которая будет предполагать существенные экономические контрмеры и со стороны европейцев, и со стороны США", — сказал чиновник, заметив, что эти рестрикции нанесут значимый и серьёзный ущерб российской экономике.

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Указанные меры будут направлены на то, чтобы РФ понесла по-настоящему значимые и долговременные издержки, уточнил представитель администрации, не приведя других подробностей.

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Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал продолжением истерики сообщения о возможных агрессивных санкциях США. Представитель Кремля уточнил, что в последние дни такие настроения наблюдаются в различных СМИ.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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