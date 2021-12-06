В администрации США предупредили РФ о жёстких мерах в случае "вторжения" на Украину

США предложат серьёзные экономические контрмеры в случае, если Россия совершит "вторжение" на Украину. Об этом заявил представитель американской администрации высокого ранга.

Он отметил, что Белый дом провёл интенсивные консультации с европейскими союзниками о дальнейших коллективных решениях в случае крупной военной эскалации со стороны России на Украине.

"И мы считаем, что у нас есть возможность дальнейших действий, которая будет предполагать существенные экономические контрмеры и со стороны европейцев, и со стороны США", — сказал чиновник, заметив, что эти рестрикции нанесут значимый и серьёзный ущерб российской экономике.

Указанные меры будут направлены на то, чтобы РФ понесла по-настоящему значимые и долговременные издержки, уточнил представитель администрации, не приведя других подробностей.