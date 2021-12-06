Байден приветствует идею ясного и прямого взаимодействия с Путиным

Президент США Джо Байден не против ведения прямого диалога с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщил высокопоставленный представитель американской администрации на спецбрифинге о предстоящих переговорах лидеров двух стран.

"Нет замены прямому диалогу лидеров, и это в полной мере верно в том, что касается отношений США и России. Байден приветствует возможность ясного и прямого взаимодействия с президентом Путиным", — отметил представитель администрации США.