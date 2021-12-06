Байден приветствует идею ясного и прямого взаимодействия с Путиным
Об этом заявил представитель администрации США, говоря о предстоящих переговорах лидеров США и России.
Фото © Facebook / Joe Biden
Президент США Джо Байден не против ведения прямого диалога с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщил высокопоставленный представитель американской администрации на спецбрифинге о предстоящих переговорах лидеров двух стран.
"Нет замены прямому диалогу лидеров, и это в полной мере верно в том, что касается отношений США и России. Байден приветствует возможность ясного и прямого взаимодействия с президентом Путиным", — отметил представитель администрации США.
Напомним, что Кремль и Белый дом готовятся к переговорам Владимира Путина и Джо Байдена, они намечены на 7 декабря. Лидеры двух государств в ходе видеозвонка обсудят как двусторонние вопросы, так и стратегическую стабильность. Как сообщал Лайф, ранее Байден выразил надежду на "долгий разговор" с Путиным. Об этом американский лидер заявил, говоря о ситуации на российско-украинской границе.
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