Песков назвал продолжением истерики сообщения о возможных агрессивных санкциях США
Представитель Кремля уточнил, что в последние дни такие настроения наблюдаются в различных СМИ.
Дмитрий Песков. Фото © Kremlin.ru
Информацию о возможных санкциях США против России из-за якобы готовящегося "вторжения" на Украину, появившуюся в СМИ, в Кремле считают проявлением информационной истерики. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, слова которого приводит ТАСС.
"Скорее это не новости, а продолжение информационной истерики, которую мы в эти дни наблюдаем в СМИ", — сказал он в ответ на вопрос, могут ли эти сообщения негативно повлиять на предстоящие переговоры Путина и Джо Байдена.
Ранее CNN со ссылкой на источники сообщил, что США якобы изучают вариант введения агрессивных санкций против России. Уточнялось, что на данный момент окончательное решение ещё не принято, американская сторона обсуждает эту возможность с европейскими партнёрами.
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