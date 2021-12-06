Песков назвал продолжением истерики сообщения о возможных агрессивных санкциях США

Информацию о возможных санкциях США против России из-за якобы готовящегося "вторжения" на Украину, появившуюся в СМИ, в Кремле считают проявлением информационной истерики. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, слова которого приводит ТАСС.

"Скорее это не новости, а продолжение информационной истерики, которую мы в эти дни наблюдаем в СМИ", — сказал он в ответ на вопрос, могут ли эти сообщения негативно повлиять на предстоящие переговоры Путина и Джо Байдена.