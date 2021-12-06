Мишустин потребовал сохранить доступность ипотеки для россиян

Власти страны должны внимательно следить за рынком жилищного кредитования и сохранять доступность ипотеки для граждан. Об этом заявил председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

По его словам, крайне важно вовремя реагировать на различные факторы, в частности, на изменение ставок по займам. Если до конца года показатели будут расти, то в следующие три года придётся дополнительно потратить миллиарды рублей, подчеркнул глава кабмина.

"Важно не допустить замедления темпов достижения национальных целей, которые установил президент, а также чрезмерного роста нагрузки на бюджеты всех уровней. Ну и, конечно, сохранить доступность ипотеки для людей", — отметил Мишустин на совещании по социально-экономическим вопросам.