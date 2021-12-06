Мишустин потребовал сохранить доступность ипотеки для россиян
По словам главы кабмина, также крайне важно вовремя реагировать на различные факторы, в частности, на изменение ставок по займам.
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Власти страны должны внимательно следить за рынком жилищного кредитования и сохранять доступность ипотеки для граждан. Об этом заявил председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.
По его словам, крайне важно вовремя реагировать на различные факторы, в частности, на изменение ставок по займам. Если до конца года показатели будут расти, то в следующие три года придётся дополнительно потратить миллиарды рублей, подчеркнул глава кабмина.
"Важно не допустить замедления темпов достижения национальных целей, которые установил президент, а также чрезмерного роста нагрузки на бюджеты всех уровней. Ну и, конечно, сохранить доступность ипотеки для людей", — отметил Мишустин на совещании по социально-экономическим вопросам.
Ранее Лайф писал, что Банк России предложил отказаться от продления льготной ипотеки. Как отметила глава регулятора Эльвира Набиуллина, в противном случае это может негативно сказаться на рынке недвижимости. И добавила, что у ЦБ "есть и другие льготные программы, более адресные".
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