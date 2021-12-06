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Путин подарил Моди латунные держатели для книг в виде слонов

Презент российский лидер вручил в ходе рабочего визита в Нью-Дели, где провёл переговоры с премьер-министром.

6 декабря, 17:11
<p>Фото © Getty Images / Pankaj Nangia / Anadolu Agency </p>

Фото © Getty Images / Pankaj Nangia / Anadolu Agency

Российский лидер Владимир Путин подарил премьеру Индии Нарендре Моди упоры для книг в виде слонов из латуни. Держатели создали мастера из Златоуста. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

"Путин подарил упоры для книг в виде слонов. Златоуст. Латунь", — сказал официальный представитель Кремля.

Напомним, 6 декабря президент России прилетел с визитом в Нью-Дели, где провёл переговоры с премьер-министром Нарендрой Моди. Владимир Путин подчеркнул, что Россия относится к Индии как к великой державе с дружественным народом. Президент также перечислил направления сотрудничества двух стран: энергетику, экологию, высокие технологии, включая космос, военно-техническую область.

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Недавно Путин преподнёс президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и премьер-министру Армении Николу Пашиняну необычные и символичные подарки в ходе трёхсторонних переговоров в Сочи. Он подарил собеседникам оливковые ветви. Глава государства отметил, что они обозначают мир и благополучие.

Авторы
Григорий Воронцов
Григорий Воронцов

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