Путин подарил Моди латунные держатели для книг в виде слонов

Российский лидер Владимир Путин подарил премьеру Индии Нарендре Моди упоры для книг в виде слонов из латуни. Держатели создали мастера из Златоуста. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

"Путин подарил упоры для книг в виде слонов. Златоуст. Латунь", — сказал официальный представитель Кремля.