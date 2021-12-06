Путин: Россия относится к Индии как к великой державе с дружественным народом

Президент РФ Владимир Путин, прибывший с визитом в Индию, проводит переговоры с премьер-министром страны Нарендрой Моди. Российский лидер поблагодарил Моди за приглашение и отметил, что ему очень приятно снова быть в этой дружественной стране.

"Мы относимся к Индии как к великой державе с дружественным нам народом и замечательной предысторией наших отношений. Отношения между странами развиваются, устремлены в будущее, и если в прошлом году у нас наблюдался спад товарооборота, то за первые девять месяцев текущего года — рост", — сказал Путин, открывая встречу.

Президент РФ также назвал направления сотрудничества РФ и Индии: энергетику, высокие технологии, включая космос, военно-техническую область.

"У нас есть ещё важная повестка, которая представляет интерес как для Индии, так и для России — всё, что связано с заботой об окружающей среде. Мы думаем об этом, думаем о зелёной повестке", — добавил Путин.