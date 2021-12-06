Путин: Россия относится к Индии как к великой державе с дружественным народом
Президент также назвал направления сотрудничества двух стран: энергетику, экологию, высокие технологии, включая космос, военно-техническую область.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент РФ Владимир Путин. Фото © ТАСС / Метцель Михаил
Президент РФ Владимир Путин, прибывший с визитом в Индию, проводит переговоры с премьер-министром страны Нарендрой Моди. Российский лидер поблагодарил Моди за приглашение и отметил, что ему очень приятно снова быть в этой дружественной стране.
"Мы относимся к Индии как к великой державе с дружественным нам народом и замечательной предысторией наших отношений. Отношения между странами развиваются, устремлены в будущее, и если в прошлом году у нас наблюдался спад товарооборота, то за первые девять месяцев текущего года — рост", — сказал Путин, открывая встречу.
Президент РФ также назвал направления сотрудничества РФ и Индии: энергетику, высокие технологии, включая космос, военно-техническую область.
"У нас есть ещё важная повестка, которая представляет интерес как для Индии, так и для России — всё, что связано с заботой об окружающей среде. Мы думаем об этом, думаем о зелёной повестке", — добавил Путин.
Ранее Лайф рассказывал, что Россия и Индия заключили соглашения по военному сотрудничеству до 2030 года. Документы были подписаны в присутствии министра обороны РФ Сергея Шойгу и его индийского коллеги Раджнатха Сингха в рамках встречи в формате "2+2" в Нью-Дели.
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