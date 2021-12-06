Путин прилетел в Индию
На переговорах с премьером страны российский лидер намерен обсудить, в частности, совместную работу в рамках G20.
Фото © ТАСС / Евгений Биятов / POOL
Президент России Владимир Путин прилетел с визитом в Индию, где проведёт переговоры с премьер-министром страны Нарендрой Моди.
Во время встречи стороны обменяются мнениями по актуальным темам международной повестки. В том числе российский лидер и индийский премьер обсудят совместную работу в рамках G20, БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества, а также вопросы стратегической стабильности. На переговорах планируется поднять темы борьбы с терроризмом, ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе и обстановки в Афганистане.
Сам Путин также отмечал, что намерен обсудить новые масштабные инициативы по дальнейшему развитию "особо привилегированных российско-индийских отношений" и стратегического партнёрства двух стран.
Ранее Лайф рассказывал, что Россия и Индия заключили соглашения по военному сотрудничеству до 2030 года. Документы были подписаны в присутствии министра обороны РФ Сергея Шойгу и его индийского коллеги Раджнатха Сингха в рамках встречи в формате "2+2" в Нью-Дели.
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