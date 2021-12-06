Путин прилетел в Индию

Президент России Владимир Путин прилетел с визитом в Индию, где проведёт переговоры с премьер-министром страны Нарендрой Моди.

Во время встречи стороны обменяются мнениями по актуальным темам международной повестки. В том числе российский лидер и индийский премьер обсудят совместную работу в рамках G20, БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества, а также вопросы стратегической стабильности. На переговорах планируется поднять темы борьбы с терроризмом, ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе и обстановки в Афганистане.

Сам Путин также отмечал, что намерен обсудить новые масштабные инициативы по дальнейшему развитию "особо привилегированных российско-индийских отношений" и стратегического партнёрства двух стран.