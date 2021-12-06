Терапевт Сартор объяснил, как квашеная капуста помогает в профилактике деменции

Расстройства пищеварения способны вызвать атрофию мозга и болезнь Альцгеймера. Об этом "Газете.ru" рассказал терапевт, внештатный специалист австрийского центра здоровья Verba Mayr Хенниг Сартор.

"Качество пищеварения играет важную роль. Неправильное пищеварение — это медленный транзитный запор, в результате которого возникает интоксикация. Состав бактерий в кишечнике имеет связь с заболеваниями различных органов", — уточнил эксперт.

Среди них врач выделил нервно-психические заболевания, хронические воспалительные заболевания кишечника, метаболический синдром, такой как ожирение или диабет, заболевания костей и мышц и ревматические заболевания.

По словам Сартора, уровень кислотности микрофлоры здорового кишечника должен превышать 7 Ph, в противном случае происходит выработка цитотоксичных желчных кислот. Из-за этого ограничивается обмен глюкозы в мозге, отчего в клетках происходит дефицит энергии и наблюдается снижение когнитивных способностей.

"Это может привести к атрофии мозга и в конечном итоге к болезни Альцгеймера", — объяснил специалист.

Заботясь о пищеварении, следует соблюдать всего два основных аспекта, уверяет Сартор. Это выработка токсинов, которая уменьшается путём избавления от переедания, и очищение от накопившихся токсинов.

"При соблюдении принципов правильного питания и своевременной детоксикации колонии "хороших" бактерий в нашем кишечнике растут, вытесняя патогенную микрофлору. Для этого в рацион стоит добавить квашеные овощи и традиционные азиатские блюда", — заключил терапевт.