В Москве от ковида привилось более 5,7 млн человек, а ревакцинировалось свыше 680 тысяч

Свыше 5,7 миллиона москвичей прошли вакцинацию от ковида, а повторно привилось более 680 тысяч человек. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"За прошедший год в Москве вакцинировалось уже более 5,7 миллиона человек и свыше 680 тысяч прошли повторную вакцинацию", — сказала вице-мэр.

По словам Раковой, одной из приоритетных задач для столичных властей является вакцинация пожилого населения. В организованном порядке были привиты постояльцы домов престарелых. На 6 декабря в таких учреждениях первичную и вторичную вакцинацию прошло более 98% допущенных к прививкам.

"Всего в столице 1,4 миллиона пожилых людей старше 60 лет сделали хотя бы один компонент вакцины", — уточнила заммэра.