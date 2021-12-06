В Нефтеюганске третьеклассник ударил сверстника ключом в глаз

В Нефтеюганске третьеклассник ударил ключом в глаз другого ученика, и это уже не первое его нападение на пострадавшего. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на маму мальчика, получившего травму, Юлию.

"Он всех одноклассников обижает, детей из параллельного класса, девчонок по лицу бьёт. Цепью от велосипеда учительницу избил, учителям выдирает волосы. Одна учительница из-за него из школы уволилась", — поделилась женщина.

По словам Юлии, её сына стали избивать ещё в первом классе — в тот год тот же обидчик, как отметила женщина, воткнул мальчику ручку в глаз, а во втором классе — нож в живот. Она указала, что нападавший стоит на учёте с детского сада, однако его мама это якобы скрывает и выступает против домашнего обучения. Кроме того, по словам Юлии, женщина не лечит ребёнка и не даёт ему таблетки, которые прописал психиатр.

В свою очередь, администрация школы никак не решает проблему, а инспектор по делам несовершеннолетних не может ничего сделать, так как мальчику нет 14 лет. Родители других учеников начали забастовку — они отказываются водить детей в школу, пока агрессивного мальчика не отправят на домашнее обучение.

Стоит отметить, что Юлия неоднократно обращалась в различные инстанции. На этот раз случившимся заинтересовались следователи, СУ СК по ХМАО проводит проверку.

"По результатам проверки будет дана оценка своевременности и полноты действий руководства школы № 10 в части принятия мер по обращениям родителей учеников, а также в части обеспечения пропускного режима в школе", — говорится в сообщении ведомства.