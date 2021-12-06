Определился состав сборной России по хоккею на Кубке Первого канала

Тренерский штаб сборной России объявил состав национальной команды на второй этап Евротура — Кубок Первого канала. Об этом сообщается на сайте ФХР.

Вратари: Иван Федотов (ЦСКА), Тимур Билялов ("Ак Барс"), Александр Самонов (СКА).

Иван Федотов (ЦСКА), Тимур Билялов ("Ак Барс"), Александр Самонов (СКА). Защитники: Вячеслав Войнов ("Динамо" М), Александр Елесин, Алексей Марченко (оба — "Локомотив"), Артём Минулин, Егор Яковлев (оба — "Металлург" Мг), Никита Нестеров (ЦСКА), Александр Никишин ("Спартак"), Сергей Телегин ("Трактор"), Семён Чистяков, Дамир Шарипзянов (оба — "Авангард").

Вячеслав Войнов ("Динамо" М), Александр Елесин, Алексей Марченко (оба — "Локомотив"), Артём Минулин, Егор Яковлев (оба — "Металлург" Мг), Никита Нестеров (ЦСКА), Александр Никишин ("Спартак"), Сергей Телегин ("Трактор"), Семён Чистяков, Дамир Шарипзянов (оба — "Авангард"). Нападающие: Дмитрий Воронков, Артём Галимов (оба — "Ак Барс"), Станислав Галиев, Вадим Шипачёв (оба — "Динамо" М), Михаил Григоренко, Павел Карнаухов, Сергей Плотников, Антон Слепышев (все — ЦСКА), Арсений Грицюк, Кирилл Семёнов, Сергей Толчинский (все — "Авангард"), Никита Гусев, Андрей Кузьменко, Кирилл Марченко, Иван Морозов (все — СКА), Владимир Ткачёв ("Трактор"), Андрей Чибисов ("Металлург" Мг), Егор Коршков ("Локомотив"), Александр Кадейкин ("Салават Юлаев").

Возглавлять команду на турнире в Москве будет главный тренер сборной России Алексей Жамнов. Ему будут помогать Алексей Кудашов, Сергей Фёдоров и Сергей Гончар. В качестве менеджера выступил Илья Ковальчук.