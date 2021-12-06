Главный редактор Mash Максим Иксанов возглавил холдинг News Media

Новым генеральным директором медиахолдинга News Media стал Максим Иксанов, ранее занимавший должность гендиректора и главного редактора информационного портала Mash. Возглавлявшая холдинг с октября 2018 года Елена Лапина покидает пост в связи с переходом на другую работу.

Во главе с Еленой Лапиной News Media получил новый современный вектор развития, были реструктурированы и объединены все медиаактивы, многие из них получили новую жизнь. Были запущены ютуб-шоу "Алёна, блин!" и "Дайте сказать", а документальные фильмы канала LIFE doc получили многочисленные международные и российские награды.

Кроме того, в холдинге появятся новые должности. Главный редактор информационного портала Life и телеграм-канала SHOT Андрей Бурцев станет заместителем генерального директора холдинга по информационной политике. Должность операционного директора займёт Анастасия Сергеева, а Максим Томм присоединится к команде холдинга на посту исполнительного директора.

Исполняющим обязанности главного редактора Mash назначен Евгений Новиков, ранее руководивший "Mash на Мойке".