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Главный редактор Mash Максим Иксанов возглавил холдинг News Media

На этом посту он сменил Елену Лапину. Под её руководством были запущены ютуб-шоу "Алёна, блин!" и "Дайте сказать", а документальные фильмы канала LIFE doc стали лауреатами различных конкурсов.

6 декабря, 11:37
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10206273729861926&set=pb.1226221492.-2207520000..&type=3" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Максим Иксанов</a></p>

Фото © Facebook / Максим Иксанов

Новым генеральным директором медиахолдинга News Media стал Максим Иксанов, ранее занимавший должность гендиректора и главного редактора информационного портала Mash. Возглавлявшая холдинг с октября 2018 года Елена Лапина покидает пост в связи с переходом на другую работу.

Во главе с Еленой Лапиной News Media получил новый современный вектор развития, были реструктурированы и объединены все медиаактивы, многие из них получили новую жизнь. Были запущены ютуб-шоу "Алёна, блин!" и "Дайте сказать", а документальные фильмы канала LIFE doc получили многочисленные международные и российские награды.

Документальный фильм Лайфа "Ядовитый океан" стал лауреатом премии "ТЭФИ-Мультимедиа"

Документальный фильм Лайфа "Ядовитый океан" стал лауреатом премии "ТЭФИ-Мультимедиа"

Кроме того, в холдинге появятся новые должности. Главный редактор информационного портала Life и телеграм-канала SHOT Андрей Бурцев станет заместителем генерального директора холдинга по информационной политике. Должность операционного директора займёт Анастасия Сергеева, а Максим Томм присоединится к команде холдинга на посту исполнительного директора.

Исполняющим обязанности главного редактора Mash назначен Евгений Новиков, ранее руководивший "Mash на Мойке".

В сентябре Лайф представил документальный фильм об истории Госдумы: от царских времён до наших дней. В нём раскрывается, как работают народные избранники, для чего они на самом деле идут в Думу, а главное — как в России строился парламентаризм.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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