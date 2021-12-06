Главный редактор Mash Максим Иксанов возглавил холдинг News Media
На этом посту он сменил Елену Лапину. Под её руководством были запущены ютуб-шоу "Алёна, блин!" и "Дайте сказать", а документальные фильмы канала LIFE doc стали лауреатами различных конкурсов.
Фото © Facebook / Максим Иксанов
Новым генеральным директором медиахолдинга News Media стал Максим Иксанов, ранее занимавший должность гендиректора и главного редактора информационного портала Mash. Возглавлявшая холдинг с октября 2018 года Елена Лапина покидает пост в связи с переходом на другую работу.
Во главе с Еленой Лапиной News Media получил новый современный вектор развития, были реструктурированы и объединены все медиаактивы, многие из них получили новую жизнь. Были запущены ютуб-шоу "Алёна, блин!" и "Дайте сказать", а документальные фильмы канала LIFE doc получили многочисленные международные и российские награды.
Кроме того, в холдинге появятся новые должности. Главный редактор информационного портала Life и телеграм-канала SHOT Андрей Бурцев станет заместителем генерального директора холдинга по информационной политике. Должность операционного директора займёт Анастасия Сергеева, а Максим Томм присоединится к команде холдинга на посту исполнительного директора.
Исполняющим обязанности главного редактора Mash назначен Евгений Новиков, ранее руководивший "Mash на Мойке".
В сентябре Лайф представил документальный фильм об истории Госдумы: от царских времён до наших дней. В нём раскрывается, как работают народные избранники, для чего они на самом деле идут в Думу, а главное — как в России строился парламентаризм.
Лента новостей
Шахназаров признал ошибочным вопрос кинокритика Долина, разозливший Ридли Скотта
сегодня в 11:24
В суд поступили материалы о депортации бойца ММА Чоршанбиева
сегодня в 11:21
"Архитектура нас воспитывает": Блогер Варламов объяснил важность введения штрафов за самовольное остекление балконов
сегодня в 11:20
Комментариев: 0