В суд поступили материалы о депортации бойца ММА Чоршанбиева

В Останкинский суд Москвы поступили материалы на выдворение из России бойца ММА Чоршанбе Чоршанбиева, которого ранее поймали на грубом нарушении правил дорожного движения.

"В суд поступили материалы из полиции с требованием административного выдворения Чоршанбиева за нарушение миграционного законодательства. Сам он также доставлен в суд", — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы суда.

Без правил на ринге и дорогах: Чем прославился боец ММА Чоршанбе Чоршанбиев и за что он задержан в Москве

Напомним, что 3 декабря в Москве за грубое нарушение правил дорожного движения задержали известного бойца MMA Чоршанбе Чоршанбиева. Его автомобиль отправили на штрафстоянку, а самого спортсмена привлекли к ответственности. Кроме того, его могут депортировать на родину в Таджикистан.