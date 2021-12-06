В суд поступили материалы о депортации бойца ММА Чоршанбиева
Самого Чоршанбе также доставили в суд. Ранее его поймали на грубом нарушении правил дорожного движения.
Кадр из видео © ГУ МВД России по Москве
В Останкинский суд Москвы поступили материалы на выдворение из России бойца ММА Чоршанбе Чоршанбиева, которого ранее поймали на грубом нарушении правил дорожного движения.
"В суд поступили материалы из полиции с требованием административного выдворения Чоршанбиева за нарушение миграционного законодательства. Сам он также доставлен в суд", — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы суда.
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Напомним, что 3 декабря в Москве за грубое нарушение правил дорожного движения задержали известного бойца MMA Чоршанбе Чоршанбиева. Его автомобиль отправили на штрафстоянку, а самого спортсмена привлекли к ответственности. Кроме того, его могут депортировать на родину в Таджикистан.
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