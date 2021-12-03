Без правил на ринге и дорогах: Чем прославился боец ММА Чоршанбе Чоршанбиев и за что он задержан в Москве 26-летний спортсмен и блогер зарабатывает на боях без правил, оскорблениях и провокациях. Он живёт в России без документов и регулярно нарушает ПДД. 3 декабря, 13:59 Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Мудрац Александра, instagram.com/chchorshanbiev

Популярного в Сети бойца без правил Чоршанбе Чоршанбиева остановили накануне на 92-м километре внешней стороны МКАД на "тойоте-камри". Блогер предъявил гаишникам национальные права, выданные в Таджикистане, которые не признаны в России. У него не оказалось даже полиса ОСАГО. Паспорт и гражданство у Чоршанбиева — Таджикистана.

Автомобиль Чоршанбиева при помощи эвакуатора поместили на спецстоянку. Интересно, что "камри" принадлежит не бойцу, а некоему Ираклию Качараве. По данным ГИБДД, за этой машиной тянется около ста неоплаченных штрафов.

Самого Чоршанбе забрали в отдел УГИБДД по Юго-Восточному округу Москвы, где выписали все необходимые протоколы за опасную езду без прав. Но домой Чоршанбиев не поехал. Оказалось, что это не первое нарушение на дороге. В августе в Казани боец на BMW протаранил столб. Тогда он оправдывался тем, что его якобы подрезали — и он не справился с управлением и вылетел на обочину.

В распоряжении ГИБДД находился ролик, который записал и выложил в Сеть сам Чоршанбе ещё в июле, где он на огромной скорости мчится по Лефортовскому тоннелю, при этом "играя в шашки". Себя в ролике он называет Шумахером. На этом участке разрешённая скорость — 60 км/час и запрещено перестроение. На дороге виден ещё один автогонщик, играющий в эту же опасную игру. Недавно в результате таких же опасных манёвров устроил смертельную аварию на Кутузовском проспекте известный видеоблогер Саид Губденский. Теперь Чоршанбиев в отделе полиции объясняется за тот эпизод на камеру. Своих подельников он пока выдавать отказывается.

В Москве за гонки в тоннеле задержали известного 26-летнего бойца ММА Чоршанбе Чоршанбиева. Видео © Instagram, Госавтоинспеция Москвы

Сколько получают бойцы без правил

Чоршанбиев — звезда поп-ММА. За последние годы трудами видеоблогеров этот вид развлечения приобрёл большую популярность, и некоторые бойцы могут заработать здесь гораздо больше, чем в профессиональном спорте. В отличие от профессионального спорта, в поп-ММА заработок зависит не от спортивных качеств, а от количества просмотров боёв. Здесь на первое место выходит харизма участника соревнований.

В результате бойцы поп-ММА славятся театральными и зрелищными потасовками и своим вызывающим поведением. Просмотры ведь приносят не только фанаты бойца, но и его хейтеры. Чоршанбе как раз яркий представитель такого бойца: в Интернете полно роликов, где он нападает на своих оппонентов, угрожает им. В совокупности просмотры такого треш-контента превосходят просмотры даже самих боёв. Оскорбляя, Чоршанбе часто переходит всякие рамки, балансируя на грани закона. Из-за этого Чоршанбиева считают сегодня чуть ли не самым богатым бойцом поп-ММА.

Источник Лайфа, имеющий отношение к промоушену, рассказал, что гонорар за бой начинается от 15–20 тысяч рублей. Звёзды же получают от 300 тысяч и даже больше. Чоршанбе — звезда, ему не нужно постоянно подставляться под удары, достаточно выходить раз-два в месяц. Звёзды поп-ММА могут зарабатывать и с помощью своих социальных сетей. Например, в инстаграме Чоршанбиева 416 тысяч подписчиков, что при умелом подходе может принести до 100 тысяч рублей в месяц. С "Ютубом" и другими сетями сам Чоршанбе легко может зарабатывать более 200–300 тысяч в месяц.

Только за приглашение на любой из промоушенов Чоршанбе со своей командой требует 100 тысяч рублей. Его зовут, поскольку знают, как легко Чоршанбе с друзьями ввязываются в драки. Это привлекает внимание аудитории. Только на таких приглашениях Чоршанбе с командой зарабатывают по миллиону в месяц. Половина оседает у него в кармане. В итоге месячный заработок бойца без правил может достигать в лучшие месяцы до миллиона рублей. При этом он не является резидентом России и не платит здесь налоги.

По некоторым данным, у бойца в России проблемы не только с правами, но и с другими документами. Якобы из-за нарушения сроков пребывания в 2018 году ему был закрыт въезд в РФ, а после приезда в Россию он не получал регистрации. Возможно, Чоршанбе помогла остаться в стране объявленная президентом в связи с эпидемией коронавируса миграционная амнистия.

Авторы Станислав Сенькин