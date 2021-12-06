Шахназаров признал ошибочным вопрос кинокритика Долина, разозливший Ридли Скотта

Кинокритик Антон Долин ошибся, когда стал критиковать предыдущие работы режиссёра Ридли Скотта во время интервью с ним. Такое мнение высказал народный артист РФ, режиссёр Карен Шахназаров.

"В принципе, понимаю Ридли Скотта. Критик может написать статью, высказаться, но если ты берёшь интервью у такого большого мастера, то зачем ему говорить, что ваши предыдущие картины слабее, чем эта. Зачем это нужно? Это не очень хорошие манеры. Скотт дал согласие на интервью, но он же не дал согласие на то, чтобы обсуждать, какие картины слабее/сильнее. Это глупо", — сказал кинопродюсер Лайфу.

При этом собеседник признал, что, как критик, Долин имел право высказаться о работе Скотта, однако и режиссёр может не отвечать на вопросы, которые кажутся ему странными.

"Я не знаю, чего он ожидал. Мне кажется, Долин допустил ошибку. Он способный критик, но, мне кажется, в данном случае вопрос звучит как бестактность. Ридли Скотт именно так и расценил. Другое дело, что он, может, чрезмерно остро ответил. Думаю, Антону нужно более тактично задавать свои вопросы", — подытожил Шахназаров.