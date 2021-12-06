"Локомотив" не будет выкупать Анджорина у "Челси"
Полузащитник получил травму и выбыл на долгий срок, а на поле выходил меньше десяти раз.
Московский "Локомотив" не будет выкупать арендованного у "Челси" полузащитника Фаустино Анджорина. Об этом пишет "Спорт-Экспресс".
Таким образом, Анджорин после окончания аренды вернётся в стан "Челси". Напомним, что сейчас он пребывает в Англии, так как продолжает восстанавливаться после тяжёлой травмы.
Единственные, кто не проиграл: "Локомотив" вырвал ничью в матче с "Марселем" в первом туре Лиги Европы
Добавим, что в этом сезоне Анджорин появился на поле в составе "Локомотива" девять раз и забил один мяч в ворота "Марселя" в Лиге Европы. При этом железнодорожники ещё могут приобрести полузащитника по итогам сезона за 20 миллионов евро.
Комментариев: 0