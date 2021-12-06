"Локомотив" не будет выкупать Анджорина у "Челси"

Таким образом, Анджорин после окончания аренды вернётся в стан "Челси". Напомним, что сейчас он пребывает в Англии, так как продолжает восстанавливаться после тяжёлой травмы.

Добавим, что в этом сезоне Анджорин появился на поле в составе "Локомотива" девять раз и забил один мяч в ворота "Марселя" в Лиге Европы. При этом железнодорожники ещё могут приобрести полузащитника по итогам сезона за 20 миллионов евро.