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"Локомотив" не будет выкупать Анджорина у "Челси"

Полузащитник получил травму и выбыл на долгий срок, а на поле выходил меньше десяти раз.

6 декабря, 11:40

Московский "Локомотив" не будет выкупать арендованного у "Челси" полузащитника Фаустино Анджорина. Об этом пишет "Спорт-Экспресс".

Таким образом, Анджорин после окончания аренды вернётся в стан "Челси". Напомним, что сейчас он пребывает в Англии, так как продолжает восстанавливаться после тяжёлой травмы.

Единственные, кто не проиграл: "Локомотив" вырвал ничью в матче с "Марселем" в первом туре Лиги Европы

Единственные, кто не проиграл: "Локомотив" вырвал ничью в матче с "Марселем" в первом туре Лиги Европы

Добавим, что в этом сезоне Анджорин появился на поле в составе "Локомотива" девять раз и забил один мяч в ворота "Марселя" в Лиге Европы. При этом железнодорожники ещё могут приобрести полузащитника по итогам сезона за 20 миллионов евро.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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