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Депутат Рашкин прибыл на допрос в СК по делу о незаконной охоте

По некоторым данным, в ходе допроса парламентарию-коммунисту может быть предъявлено обвинение.

6 декабря, 11:46

Фото © ТАСС / Павел Бедняков

Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин прибыл на допрос в Следственный комитет по делу о незаконной охоте. На вопросы СМИ он отвечать отказался, сообщает ТАСС.

По данным источника агентства, в ходе допроса Рашкину может быть предъявлено обвинение.

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Напомним, Валерия Рашкина поймали в Саратовской области с тушей лося в багажнике в конце октября. Сам парламентарий изначально утверждал, что нашёл "практически разделанного лося" во время вечерней прогулки в лесу. По этой версии депутата-коммуниста, он вышел на променад один, а когда наткнулся на тушу животного, то вернулся за товарищем, с которым и был задержан. При этом правоохранители тогда сразу нашли оружие и охотничий билет на имя Рашкина на месте разделки лося под Саратовом. Позже депутат признался в убийстве животного, однако оговорился, что из-за плохой видимости принял его за кабана.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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