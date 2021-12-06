Депутат Рашкин прибыл на допрос в СК по делу о незаконной охоте
По некоторым данным, в ходе допроса парламентарию-коммунисту может быть предъявлено обвинение.
Фото © ТАСС / Павел Бедняков
Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин прибыл на допрос в Следственный комитет по делу о незаконной охоте. На вопросы СМИ он отвечать отказался, сообщает ТАСС.
По данным источника агентства, в ходе допроса Рашкину может быть предъявлено обвинение.
Напомним, Валерия Рашкина поймали в Саратовской области с тушей лося в багажнике в конце октября. Сам парламентарий изначально утверждал, что нашёл "практически разделанного лося" во время вечерней прогулки в лесу. По этой версии депутата-коммуниста, он вышел на променад один, а когда наткнулся на тушу животного, то вернулся за товарищем, с которым и был задержан. При этом правоохранители тогда сразу нашли оружие и охотничий билет на имя Рашкина на месте разделки лося под Саратовом. Позже депутат признался в убийстве животного, однако оговорился, что из-за плохой видимости принял его за кабана.
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