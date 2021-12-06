Лукашенко заявил о начале "горячей войны" в Белоруссии

Гибридная война, развязанная западными странами против Минска, в любой момент может перейти в горячую фазу. С таким заявлением выступил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он подчеркнул, что сейчас в республике настали непростые времена.

"Суть этой войны заключается в том, что против нас воюют в средствах массовой информации, в политике, в дипломатии, в экономике — во всём. Просто подошли к горячей войне", — цитирует БелТА белорусского лидера.

По мнению Лукашенко, Запад в данный момент ожидает подходящего момента, чтобы начать так называемую горячую войну. В качестве примера он вспомнил визит комиссии в августе 2021 года, которая прибыла в республику после инцидента с посадкой самолёта Ryanair весной. До сих пор, как отметил белорусский лидер, никто не выступил с официальным заявлением по поводу итогов проверки. Лукашенко не исключил, что противники также могут выдвинуть очередные обвинения в адрес Минска, связанные с миграционным кризисом на границе с Польшей.