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Лукашенко заявил о начале "горячей войны" в Белоруссии

Суть этого противостояния, как отметил лидер республики, заключается в том, что против Минска воюют в средствах массовой информации, в политике, в дипломатии, в экономике — во всём.

6 декабря, 12:00
<p>Александр Лукашенко. Фото ©<a href="https://president.gov.by/ru/media/details/uchastie-v-belorussko-rossiyskom-strategicheskom-uchenii-zapad-2021" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> </a><a href="https://president.gov.by/ru/media/details/vruchenie-gosudarstvennyh-nagrad-predstavitelyam-silovyh-vedomstv" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Официальный сайт президента Белоруссии</a></p>

Александр Лукашенко. Фото © Официальный сайт президента Белоруссии

Гибридная война, развязанная западными странами против Минска, в любой момент может перейти в горячую фазу. С таким заявлением выступил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он подчеркнул, что сейчас в республике настали непростые времена.

"Суть этой войны заключается в том, что против нас воюют в средствах массовой информации, в политике, в дипломатии, в экономике — во всём. Просто подошли к горячей войне", — цитирует БелТА белорусского лидера.

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По мнению Лукашенко, Запад в данный момент ожидает подходящего момента, чтобы начать так называемую горячую войну. В качестве примера он вспомнил визит комиссии в августе 2021 года, которая прибыла в республику после инцидента с посадкой самолёта Ryanair весной. До сих пор, как отметил белорусский лидер, никто не выступил с официальным заявлением по поводу итогов проверки. Лукашенко не исключил, что противники также могут выдвинуть очередные обвинения в адрес Минска, связанные с миграционным кризисом на границе с Польшей.

А ранее Лайф сообщал, что Лукашенко призвал уйти от концентрации власти в одних руках. Президент Белоруссии отметил, что общество требует перемен и именно поэтому стране нужна новая конституция.

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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