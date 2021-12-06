Times рассказала, как РФ с помощью мигрантов может отрезать Прибалтику от друзей по НАТО

В НАТО и на Украине опасаются, что Россия способна менее чем за два часа занять границы стран Прибалтики с помощью мигрантов. Об этом сообщает Times со ссылкой на источники.

По данным издания, Москва якобы имеет возможность переправить беженцев к Сувалкскому коридору — границе между Польшей и Литвой — и устроить там беспорядки.

"Затем туда могут ворваться российские войска и расставить <...> военные патрули под предлогом гуманитарного кризиса. Это позволит России объединить находящиеся в Калининградской области силы с Белоруссией", — объясняет Times.

Как считает украинский источник газеты, такой стратегией Россия может воспользоваться, чтобы отвлечь Североатлантический альянс во время "нападения" на Украину.

Нападки звучали и в адрес России. В Кремле в ответ заявляли, что не причастны к наплыву беженцев, и называли эти выпады беспочвенными. Лидер РФ Владимир Путин указал, что европейские страны сами создали условия, чтобы сотни тысяч беженцев устремились на поиски нового дома.