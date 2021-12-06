Times рассказала, как РФ с помощью мигрантов может отрезать Прибалтику от друзей по НАТО
Такой стратегией Москва якобы способна воспользоваться для отвлечения Североатлантического альянса во время "нападения" на Украину.
Фото © ТАСС / Сергей Бобылев
В НАТО и на Украине опасаются, что Россия способна менее чем за два часа занять границы стран Прибалтики с помощью мигрантов. Об этом сообщает Times со ссылкой на источники.
По данным издания, Москва якобы имеет возможность переправить беженцев к Сувалкскому коридору — границе между Польшей и Литвой — и устроить там беспорядки.
"Затем туда могут ворваться российские войска и расставить <...> военные патрули под предлогом гуманитарного кризиса. Это позволит России объединить находящиеся в Калининградской области силы с Белоруссией", — объясняет Times.
Как считает украинский источник газеты, такой стратегией Россия может воспользоваться, чтобы отвлечь Североатлантический альянс во время "нападения" на Украину.
Напомним, утром 8 ноября стало известно, что из Белоруссии в сторону польской границы направилось несколько тысяч мигрантов. Минобороны Польши заявило о полной боеготовности армии, на границе дежурило несколько тысяч польских солдат. 15 ноября у пункта пропуска Брузги началась сильная давка, беженцы сломали часть белорусского забора. Лайф вёл хронику событий. Евросоюз и Белоруссия неоднократно обвиняли друг друга в разжигании кризиса.
Нападки звучали и в адрес России. В Кремле в ответ заявляли, что не причастны к наплыву беженцев, и называли эти выпады беспочвенными. Лидер РФ Владимир Путин указал, что европейские страны сами создали условия, чтобы сотни тысяч беженцев устремились на поиски нового дома.
Ранее военный эксперт Дэниел Гур предложил США разместить у границ России большую армию. Он уверен, что Америке необходимо заблаговременно укрепить восточный фланг НАТО из-за отсутствия достаточных средств для переброски людей по морю во время войны.
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