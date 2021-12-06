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Times рассказала, как РФ с помощью мигрантов может отрезать Прибалтику от друзей по НАТО

Такой стратегией Москва якобы способна воспользоваться для отвлечения Североатлантического альянса во время "нападения" на Украину.

6 декабря, 11:57
<p>Фото © ТАСС / Сергей Бобылев</p>

Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

В НАТО и на Украине опасаются, что Россия способна менее чем за два часа занять границы стран Прибалтики с помощью мигрантов. Об этом сообщает Times со ссылкой на источники.

По данным издания, Москва якобы имеет возможность переправить беженцев к Сувалкскому коридору — границе между Польшей и Литвой — и устроить там беспорядки.

"Затем туда могут ворваться российские войска и расставить <...> военные патрули под предлогом гуманитарного кризиса. Это позволит России объединить находящиеся в Калининградской области силы с Белоруссией", — объясняет Times.

Как считает украинский источник газеты, такой стратегией Россия может воспользоваться, чтобы отвлечь Североатлантический альянс во время "нападения" на Украину.

Напомним, утром 8 ноября стало известно, что из Белоруссии в сторону польской границы направилось несколько тысяч мигрантов. Минобороны Польши заявило о полной боеготовности армии, на границе дежурило несколько тысяч польских солдат. 15 ноября у пункта пропуска Брузги началась сильная давка, беженцы сломали часть белорусского забора. Лайф вёл хронику событий. Евросоюз и Белоруссия неоднократно обвиняли друг друга в разжигании кризиса.

Нападки звучали и в адрес России. В Кремле в ответ заявляли, что не причастны к наплыву беженцев, и называли эти выпады беспочвенными. Лидер РФ Владимир Путин указал, что европейские страны сами создали условия, чтобы сотни тысяч беженцев устремились на поиски нового дома.

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Авторы
Григорий Воронцов
Григорий Воронцов

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