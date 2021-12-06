Терапевт Озерская объяснила, чем чреват сон с включённым компьютером
Врач добавила, что мысли о делах, работе, соцсетях лучше оставить на день, этому поможет привычка выключать технику или переводить в беззвучный режим.
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Врачи не рекомендуют спать в одной комнате с включённым компьютером, так как это плохо отражается на производстве мелатонина. Об этом рассказала консультант цифрового медицинского сервиса "Доктор рядом", врач-терапевт Мария Озерская в беседе с изданием "Газета.ru".
"Синий свет монитора заставляет ваш организм считать, что сейчас день, и таким образом негативно влияет на производство мелатонина — гормона, подготавливающего организм ко сну. В результате могут сбиваться биологические часы организма, нарушается процесс засыпания и поддержания сна", — сообщила врач.
Эксперт также отметила, что работающий компьютер или смартфон рядом с кроватью мешают настроиться на глубокий и спокойный сон. Она советует оставить для дневного времени все мысли о работе, делах и соцсетях, а помочь в этом может привычка выключать на ночь устройства или переводить в беззвучный режим — в случае с телефоном — и оставлять их подальше от кровати.
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