Терапевт Озерская объяснила, чем чреват сон с включённым компьютером

Врачи не рекомендуют спать в одной комнате с включённым компьютером, так как это плохо отражается на производстве мелатонина. Об этом рассказала консультант цифрового медицинского сервиса "Доктор рядом", врач-терапевт Мария Озерская в беседе с изданием "Газета.ru".

"Синий свет монитора заставляет ваш организм считать, что сейчас день, и таким образом негативно влияет на производство мелатонина — гормона, подготавливающего организм ко сну. В результате могут сбиваться биологические часы организма, нарушается процесс засыпания и поддержания сна", — сообщила врач.

Эксперт также отметила, что работающий компьютер или смартфон рядом с кроватью мешают настроиться на глубокий и спокойный сон. Она советует оставить для дневного времени все мысли о работе, делах и соцсетях, а помочь в этом может привычка выключать на ночь устройства или переводить в беззвучный режим — в случае с телефоном — и оставлять их подальше от кровати.