НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Доктор Комаровский развеял миф о вреде для детей работающего фоном телевизора

Включённое устройство не оказывает никакого влияния на здоровье ребёнка, кроме тех случаев, когда мешает малышу спать, пояснил специалист.

6 декабря, 12:24

Фото © Pixabay

Популярный врач и телеведущий Евгений Комаровский в очередном ролике на своём ютуб-канале рассказал, вреден ли на самом деле работающий в комнате телевизор для спящего ребёнка. С соответствующим вопросом к доктору обратилась одна из его подписчиц, крайне обеспокоенная этой темой.

"Если вы думаете, что из телевизора вылезает какая-то опасная волна и накрывает несчастного спящего ребёнка и от этого у него будут проблемы с нервной системой и так далее, — нет, вы не правы", — сыронизировал специалист.

Нейропсихолог рассказала, как модные игры-развивашки могут нанести вред ребёнку

Нейропсихолог рассказала, как модные игры-развивашки могут нанести вред ребёнку

По словам Комаровского, работающий телевизор не оказывает никакого влияния на здоровье спящих детей, если только действительно не мешает им дремать. В случае если ребёнок постоянно просыпается, лучше выключить устройство. Также доктор призвал не приписывать какую-либо вредность телевизору.

Ранее китайские учёные рассказали, чем табачный дым опасен для детских глаз. Исследователи подчеркнули, что чем чаще и дольше ребёнок контактировал с дымом, тем более серьёзными оказывались последствия в зрелом возрасте.

Учёные назвали главную причину ожирения у детей

Учёные назвали главную причину ожирения у детей

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1