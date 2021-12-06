Доктор Комаровский развеял миф о вреде для детей работающего фоном телевизора

Популярный врач и телеведущий Евгений Комаровский в очередном ролике на своём ютуб-канале рассказал, вреден ли на самом деле работающий в комнате телевизор для спящего ребёнка. С соответствующим вопросом к доктору обратилась одна из его подписчиц, крайне обеспокоенная этой темой.

"Если вы думаете, что из телевизора вылезает какая-то опасная волна и накрывает несчастного спящего ребёнка и от этого у него будут проблемы с нервной системой и так далее, — нет, вы не правы", — сыронизировал специалист.

По словам Комаровского, работающий телевизор не оказывает никакого влияния на здоровье спящих детей, если только действительно не мешает им дремать. В случае если ребёнок постоянно просыпается, лучше выключить устройство. Также доктор призвал не приписывать какую-либо вредность телевизору.