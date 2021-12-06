Крымчане устроили массовую драку из-за ДТП. Видео © VK / Лента новостей Крыма | Новости Крыма

В Крыму в селе Заречное Симферопольского района 4 декабря подрались участники ДТП, был избит виновник аварии. Как сообщила пресс-служба УМВД РФ по республике, столкнулись ВАЗ и "шкода".

На кадрах, распространившихся в Сети, видно, что на дороге стоят повреждённые в аварии машины. При этом мужчины избивают одного человека. В итоге он остался на земле в лежачем положении без сознания.

"В результате ДТП никто не пострадал, однако в ходе выяснения обстоятельств установлено, что между водителями и пассажирами автомобилей произошёл конфликт, в результате которого участники друг другу нанесли телесные повреждения. Позже они обратились в полицию", — говорится в релизе ведомства.

Сейчас в обстоятельствах произошедшего разбирается полиция. По словам одного из очевидцев, как пишет РИА ФАН, в толпе было более 20 человек, среди них и женщины. Одни присоединились к потасовке, другие, наоборот, пытались разнять драку и развести людей в разные стороны. Разъярённая толпа постоянно выкрикивала нецензурную брань, её даже не остановили прибывшие на место аварии сотрудники ДПС.