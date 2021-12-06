СМИ: "Фиорентина" разорвёт контракт с Кокориным, если не отдаст его зимой в аренду
В текущем сезоне он четырежды появлялся на поле, однако не смог отметиться какими-либо результативными действиями.
Фото © Getty Images / Nicolò Campo / LightRocket
"Фиорентина" разорвёт контракт с нападающим Александром Кокориным, если не отдаст его зимой в аренду в другой клуб. Об этом пишет издание La Nazione.
По данным источника, сейчас флорентийский клуб ищет замену россиянину, а также форварду Душану Влаховичу, который отказывается продлевать контракт с командой. Добавим, что нынешний контракт действует до 2024 года, однако может быть досрочно расторгнут.
В текущем сезоне Кокорин четырежды выходил на поле в составе "Фиорентины", однако не отметился результативными действиями.
Комментариев: 0