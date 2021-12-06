НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

СМИ: "Фиорентина" разорвёт контракт с Кокориным, если не отдаст его зимой в аренду

В текущем сезоне он четырежды появлялся на поле, однако не смог отметиться какими-либо результативными действиями.

6 декабря, 12:10
<p>Фото © Getty Images / Nicolò Campo / LightRocket</p>

Фото © Getty Images / Nicolò Campo / LightRocket

"Фиорентина" разорвёт контракт с нападающим Александром Кокориным, если не отдаст его зимой в аренду в другой клуб. Об этом пишет издание La Nazione.

По данным источника, сейчас флорентийский клуб ищет замену россиянину, а также форварду Душану Влаховичу, который отказывается продлевать контракт с командой. Добавим, что нынешний контракт действует до 2024 года, однако может быть досрочно расторгнут.

Бремя перемен: Кокорин, Миранчук и другие российские футболисты, которым пора срочно менять команду

Бремя перемен: Кокорин, Миранчук и другие российские футболисты, которым пора срочно менять команду

В текущем сезоне Кокорин четырежды выходил на поле в составе "Фиорентины", однако не отметился результативными действиями.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1