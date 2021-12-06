СМИ: "Фиорентина" разорвёт контракт с Кокориным, если не отдаст его зимой в аренду

"Фиорентина" разорвёт контракт с нападающим Александром Кокориным, если не отдаст его зимой в аренду в другой клуб. Об этом пишет издание La Nazione.

По данным источника, сейчас флорентийский клуб ищет замену россиянину, а также форварду Душану Влаховичу, который отказывается продлевать контракт с командой. Добавим, что нынешний контракт действует до 2024 года, однако может быть досрочно расторгнут.