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Эксперт Дробиз раскрыл, сколько шампанского россияне выпивают в новогодние праздники

По словам специалиста, этот период среди представителей алкогольной индустрии считается "жарким сезоном".

6 декабря, 12:15

Фото © Pixabay

В России больше всего шампанского и игристых вин — примерно четверть годового объёма этой продукции — потребляется в период новогодних праздников: с середины декабря до середины января. Об этом рассказал руководитель Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз в беседе с "Вечерней Москвой".

"С 15 декабря по 15 января россияне потребляют около 25–27% годового объёма игристых вин и шампанского. В обычные месяцы эта цифра в три раза меньше", — указал Дробиз.

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Он уточнил, что в целом в период зимних праздников россияне выпивают не менее 80 миллионов бутылок вина и 100 миллионов бутылок шампанского. Это время среди представителей алкогольной индустрии считается "жарким сезоном", добавил эксперт. Собеседник издания также сообщил, что лидером продаж среди слабоалкогольных напитков всё же является пиво — с середины декабря до середины января россияне выпивают почти 800 миллионов бутылок пенного. За этот же период реализуется и водка — не менее 300 миллионов бутылок.

В заключение Дробиз добавил, что высокий спрос на алкоголь в предпраздничный сезон позволяет ретейлерам не повышать цены на продукцию.

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Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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