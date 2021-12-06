Минск расширил список лиц, въезд которых в Белоруссию и РФ нежелателен
Кроме того, введены ответные ограничения в отношении западных держав, наложивших санкции на республику.
Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин
Власти Белоруссии в ответ на санкции Запада расширили список лиц, въезд которых на территорию республики и Союзного государства нежелателен. Об этом сообщили в белорусском МИД.
"Расширены списки лиц, чей въезд на территорию Республики Беларусь и Союзного государства нежелателен, из стран, которые на системной основе дискриминируют белорусских официальных лиц, журналистов и представителей общественных организаций", — сказано в заявлении на сайте дипломатического ведомства.
Кроме того, правительство запретило ввозить на территорию Белоруссии некоторые товары, производимые в странах, которые ввели ограничения против Минска. Власти также намерены принять меры для насыщения внутреннего рынка аналогичными товарами из дружественных государств. Также Белоруссия в ответ на нелегитимные рестрикции в отношении авиационной отрасли ввела аналогичные против авиаперевозчиков из стран Евросоюза и Великобритании.
"В качестве одной из самых существенных мер противодействия внешнему давлению коллективного Запада и укрепления своей экономической безопасности Республика Беларусь продолжит реализацию Союзных программ и укрепление экономической интеграции с Российской Федерацией, а также выстраивание прочных торгово-экономических связей с партнёрами по ЕАЭС и со странами "дальней дуги", — уточняется в заявлении.
При этом меры могут быть отменены, если страны откажутся от "ущербной логики времён холодной войны", вернутся на путь конструктивного сотрудничества в интересах сохранения мира и стабильности на европейском континенте и будут в полном объёме исполнять принятые на себя международные обязательства", уточнили в МИД республики.
Напомним, что новые санкции против Белоруссии утверждены Евросоюзом из-за миграционного кризиса. С учётом этих рестрикций под ограничения подпали 183 человека и 26 организаций. Они ограничены в ведении финансовых операций со странами ЕС, а для отдельных лиц запрещён въезд в Европу. Санкции против Минска также ввели США, в их чёрный список попал сын Лукашенко. Президент Белоруссии потребовал работать над антисанкционными мерами без волокиты, по-военному.
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