Минск расширил список лиц, въезд которых в Белоруссию и РФ нежелателен

Власти Белоруссии в ответ на санкции Запада расширили список лиц, въезд которых на территорию республики и Союзного государства нежелателен. Об этом сообщили в белорусском МИД.

"Расширены списки лиц, чей въезд на территорию Республики Беларусь и Союзного государства нежелателен, из стран, которые на системной основе дискриминируют белорусских официальных лиц, журналистов и представителей общественных организаций", — сказано в заявлении на сайте дипломатического ведомства.

Кроме того, правительство запретило ввозить на территорию Белоруссии некоторые товары, производимые в странах, которые ввели ограничения против Минска. Власти также намерены принять меры для насыщения внутреннего рынка аналогичными товарами из дружественных государств. Также Белоруссия в ответ на нелегитимные рестрикции в отношении авиационной отрасли ввела аналогичные против авиаперевозчиков из стран Евросоюза и Великобритании.

"В качестве одной из самых существенных мер противодействия внешнему давлению коллективного Запада и укрепления своей экономической безопасности Республика Беларусь продолжит реализацию Союзных программ и укрепление экономической интеграции с Российской Федерацией, а также выстраивание прочных торгово-экономических связей с партнёрами по ЕАЭС и со странами "дальней дуги", — уточняется в заявлении.