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РФПИ заявил о готовности предоставить Индии вакцины "Спутник лайт" и "Спутник M"

Ряд соглашений с партнёрами именно из этого государства помог фонду увеличить производственные возможности, отметил Кирилл Дмитриев.

6 декабря, 12:11
<p>Фото © ТАСС / Александр Рюмин</p>

Фото © ТАСС / Александр Рюмин

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) готов предоставить однокомпонентную вакцину от ковида "Спутник лайт" и препарат для подростков "Спутник М" партнёрам в Индии. Об этом заявил генеральный директор фонда Кирилл Дмитриев.

По его словам, с самого начала пандемии коронавируса Москва и Нью-Дели объединили силы в борьбе против инфекции, в том числе в рамках данного стратегического партнёрства производились вакцины "Спутник V" и "Спутник лайт". Увеличить производственные возможности РФПИ помогли многочисленные соглашения с партнёрами из южноазиатского государства.

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"Предлагаем коллегам применять "Спутник лайт" и вакцину "Спутник М" для подростков, чтобы поддержать сильный коллективный иммунитет в Индии и продолжить спасение миллионов жизней", — приводятся в релизе слова главы РФПИ Кирилла Дмитриева.

Ранее глава РФПИ объяснил, почему ВОЗ тянет с признанием вакцины "Спутник V". Дмитриев отметил, что после одобрения привитые данным препаратом россияне смогут въезжать в ещё большее число стран.

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Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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