РФПИ заявил о готовности предоставить Индии вакцины "Спутник лайт" и "Спутник M"

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) готов предоставить однокомпонентную вакцину от ковида "Спутник лайт" и препарат для подростков "Спутник М" партнёрам в Индии. Об этом заявил генеральный директор фонда Кирилл Дмитриев.

По его словам, с самого начала пандемии коронавируса Москва и Нью-Дели объединили силы в борьбе против инфекции, в том числе в рамках данного стратегического партнёрства производились вакцины "Спутник V" и "Спутник лайт". Увеличить производственные возможности РФПИ помогли многочисленные соглашения с партнёрами из южноазиатского государства.

"Предлагаем коллегам применять "Спутник лайт" и вакцину "Спутник М" для подростков, чтобы поддержать сильный коллективный иммунитет в Индии и продолжить спасение миллионов жизней", — приводятся в релизе слова главы РФПИ Кирилла Дмитриева.