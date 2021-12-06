Вирусолог Бутенко не видит оснований для паники из-за прихода "омикрона" в Россию

Вирусолог Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Бутенко заявил, что нет серьёзных оснований для паники из-за выявления в России первых случаев заражения генетическим вариантом ковида "омикрон". Профессор в беседе с Лайфом отметил, что нельзя предвидеть, каким образом он эволюционирует.

По словам собеседника, очень трудно или почти невозможно остановить распространение "омикрона", поскольку находятся пути передачи вирусов из одних стран в другие, они выявлены во многих европейских государствах. Бутенко отметил, что вместо штамма правильно говорить "генетический вариант коронавируса". Так, летальных исходов среди пациентов, подхвативших этот вариант ковида, не зарегистрировано. И это "очень обнадёживающе".

"Летальных случаев с вариантом "дельта" стало значительно больше, чем год назад, когда циркулировал "китайский" вариант. Серьёзных оснований для паники нет (в связи с приходом "омикрона". — Прим. Лайфа). А то, что вирус распространяется, это никак не остановить. И появление новых генотипов, отличающихся от исходных, — это основной механизм эволюции (мутационный). Предвидеть, в какую сторону пойдёт эта эволюция, тоже невозможно", — объяснил Бутенко.