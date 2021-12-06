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"Газпром": Из европейских ПХГ отобрано около четверти закачанного в этом году газа

Также в компании обсудили вопросы режимов работы единой системы газоснабжения в условиях аномальных холодов на северо-западе России.

6 декабря, 12:36
<p>Фото © <a href="https://www.gazprom.ru/press/news/reports/2016/gas-keepers/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ПАО "Газпром"</a></p>

Фото © ПАО "Газпром"

Из подземных европейских хранилищ газа на начало декабря отобрано около четверти закачанного топлива. Об этом сообщает "Газпром" в телеграм-канале.

"По данным Gas Infrastructure Europe, на 4 декабря из подземных газовых хранилищ Европы отобрано уже около четверти (23,4%) от объёма газа, закачанного в этом году", — сказано в сообщении компании.

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Кроме того, "Газпром" провёл оперативное совещание по вопросам режимов работы единой системы газоснабжения в условиях аномальных холодов на северо-западе России. Это случилось на фоне фиксации самой низкой с 1893 года суточной температуры в Санкт-Петербурге.

Как ранее рассказывал Лайф, Европе предсказали рекорд по отбору газа из подземных хранилищ. До сих пор максимумом был ноябрь 2016 года, когда было выкачано 11,26 миллиарда кубометров.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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