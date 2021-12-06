"Газпром": Из европейских ПХГ отобрано около четверти закачанного в этом году газа

Из подземных европейских хранилищ газа на начало декабря отобрано около четверти закачанного топлива. Об этом сообщает "Газпром" в телеграм-канале.

"По данным Gas Infrastructure Europe, на 4 декабря из подземных газовых хранилищ Европы отобрано уже около четверти (23,4%) от объёма газа, закачанного в этом году", — сказано в сообщении компании.

Кроме того, "Газпром" провёл оперативное совещание по вопросам режимов работы единой системы газоснабжения в условиях аномальных холодов на северо-западе России. Это случилось на фоне фиксации самой низкой с 1893 года суточной температуры в Санкт-Петербурге.